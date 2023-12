Exsuperintendente de Salud advierte sobre colapso del sistema de isapres

El exsuperintendente de Salud, Patricio Fernández, planteó este viernes que es posible que no se llegue a un acuerdo por la vía legislativa antes de que el sistema isapre colapse.



En entrevista con Radio Pauta, Fernández dijo que “estamos en una etapa bastante compleja. Esta crisis ya la venimos conversando hace bastante tiempo y cuando uno habla de tiempo también hay que tener presente lo mucho que se ha demorado en buscar soluciones concretas”.



“El fallo de la tabla de factores se dictó en noviembre del año pasado, es decir, estamos hablando de un año sin buscar alguna salida, sea reforma o flexibilidad. Después viene el fallo GES y quedó firme y ejecutado en agosto. Uno podía presumir que esto iba a pasar”, añadió.



En esa misma línea, Fernández señaló que “hay una tardanza, sea en acuerdos políticos o en buscar salidas” y en eso, en su opinión, es responsable el sector político. “Efectivamente ahora uno puede decir que las isapres van a quebrar, que va a terminar el sistema y a veces siente uno que las personas no lo creen, en general personas del mundo político“, afirmó.



“Lo que falta es un poco más de actitud hacia la solución. Lo que estoy viendo es que llegaremos tarde a una solución, los plazos no veo que den. No entiendo cómo se pueda llegar a una solución legislativa antes de una solución de colapso”, enfatizó.



“Quizás lo que puede ocurrir efectivamente, como dijo el superintendente, es que una isapre caiga y quizás ahí se va a tomar el peso y se va a creer que esto es real”, afirmó el exsuperintendente de Salud.