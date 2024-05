Familia de conscripto que perdió una de sus manos pide reserva de su caso

La ministra de Defensa, Maya Fernández, evitó referirse al estado de salud de Lucas Gamboa, quien perdió una de sus manos debido a una septicemia que se presentó luego de la marcha de instrucción en Putre en la que murió el soldado Franco Vargas.



La secretaria de Estado dijo haber asumido un compromiso con la familia del conscripto con la que se reunió horas antes.



En esa reunión la familia le manifestó que querían que el caso de Gamboa se mantuviera en reserva, por lo que le solicitó a ella no referirse a su estado de salud.



“Esto tiene un lado humano y un lado legal. El lado humano es que yo hace poco estuve conversando con los padres del conscripto y si hay algo que me pidieron fue que ojalá nadie hablara de la situación de su hijo. Y yo le di la palabra, a lo menos como ministra de Defensa”, sostuvo Fernández.



Fernández agregó que “legalmente no nos corresponde. Son solo las madres y padres los que se pueden referir al estado de salud de sus hijos”.



Asimismo, se refirió a la investigación que lleva adelante la ministra en visita, Jenny Book, quien ya realizó las primeras diligencias en la zona y realizó el mismo recorrido que hicieron los conscriptos.



“Lo importante en este momento es la investigación que se está llevando a cabo. Nosotros, como ministro de Defensa oficiamos para que exista un ministro en visita. Es un ministro en visita que ya está recabando toda la información haciendo las diligencias”, afirmó.



“Yo creo que lo importante, tal como lo dijo el presidente de la república en este momento, es la verdad, la justicia y sobre todo la tranquilidad de esas madres y padres”, agregó Maya Fernández.