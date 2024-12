Familia de denunciante de Monsalve pide respeto para evitar “episodios de revictimización”

La familia de la denunciante del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, confirmó que la mujer fue hospitalizada en estado de inconsciencia y pidió no difundir información sin verificar al respecto, con el fin de evitar la revictimización.



“Con motivo de las publicaciones que han circulado el día de hoy (ayer) en diversos medios de comunicación nacional, la familia de la víctima y querellante de la causa criminal que se sigue contra el ex Subsecretario del Interior, Sr. Manuel Zacarías Monsalve Benavides, comunica a la opinión pública, por intermedio de su equipo legal, que ella efectivamente se encuentra internada en un recinto hospitalario, actualmente en un estado de inconsciencia, motivo por el cual está recibiendo toda la atención médica necesaria, mediante un monitoreo constante de su estado de salud”, señaló en una nota.



“Por razones de privacidad no se divulgarán detalles específicos sobre su condición médica, agradecemos a los medios de comunicación su comprensión y respeto en este aspecto”, añadió.



“Esta es una situación de absoluta preocupación para sus familiares, cercanos y quienes la han acompañado en estos difíciles momentos, por lo que hacemos un llamado a evitar la difusión de información no verificada que pueda generar episodios de revictimización secundaria”, agregó.



“Agradecemos la preocupación y apoyo de la ciudadanía en estos momentos tan difíciles y las muestras de afecto que hemos recibido. En estos momentos, nuestra principal atención y prioridad es centrarnos en su recuperación física y emocional”, concluyó.