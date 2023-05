Feministas piden que consejero Sanhueza imite a Rojas Vade y renuncie al cargo

Dirigentas feministas del Frente Amplio, con el apoyo de las diputadas Ericka Ñanco (RD) y Emilia Schneider (CS), exigieron la renuncia al cargo del consejero constitucional electo, Aldo Sanhueza, quien enfrentó una denuncia por abuso sexual en 2019. Las parlamentarias compararon su caso con el de Rodrigo Rojas Vade.



En un punto de prensa en el Servel, la diputada Ñanco aseguró que se trata de situaciones que “perfectamente podrían compararse”, en referencia al ex convencional independiente que renunció al cargo tras revelarse sus engaños, a pesar de que no estaba obligado.



Por lo mismo, la diputada por La Araucanía señaló que “lamentablemente esto depende de la decisión de esa persona, por eso que nosotras somos tajantes en exigirle al Partido Republicano a que quite a esta persona de sus filas, porque no solo nos violenta a nosotras, sino que a cada mujer que vive violencia dentro de sus hogares”.



“No vamos a permitir que alguien con estas características sea representante de la nación, del Consejo Constituyente, de un órgano tan importante como es la redacción de una nueva Constitución”, añadió la diputada Ñanco acerca de Sanhueza, quien renunció al Partido Republicano.



La denuncia contra Sanhueza consiste en que en 2019 a bordo de un bus Pullman, una mujer lo acusó de tocarla en sus partes íntimas. Sanhueza fue detenido y posteriormente accedió a una suspensión condicional del procedimiento. Aceptó la acusación, pero siempre ha negado los hechos.



La diputada Ñanco enfatizó que “así como lo hizo el exconvencional Rojas Vade también debería él renunciar por cuenta propia, lamentablemente no contamos con los mecanismos para que lo pueda hacer de una manera mucho más explícita”.



Por su parte, la diputada Schneider dijo que “más que resquicios, lo importante es el llamado político al Partido Republicano a ser consecuente, a dejar la hipocresía, háganse cargo de que sus representantes promueven este tipo de violencia, avalan este tipo de violencia y ustedes lo sabían,así que espero que respondan ante esta interpelación”.



Finalmente, las organizaciones feministas, además de exigir la renuncia de Sanhueza al cargo, aseveraron que “el silencio que ha mantenido el Partido Republicano frente a estos hechos condenables solo demuestra una indiferencia hacia la violencia que vivimos diariamente las mujeres, tanto en el espacio público como el privado”.



Agregaron que “son culpables del peligro en el que nos han puesto al no haber revisado la calidad de sus candidatos, esta falta de seriedad y negligencia política no la olvidaremos las mujeres”.