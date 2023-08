Feria del Deporte y su marca EQUUS: 75 años de tradición y vinculación con los deportistas y trabajadores de Chile

Es 1948, y en el comercial barrio de Recoleta, en Santiago, el sonido de pisadas, autos y voces se escucha de cuadra a cuadra, de vereda a vereda. Distintas personas van y vienen de comprar desde la Vega Central dejando un aroma a frutas y verduras a su paso. Otras portan rollos de tela sobre sus hombros para fabricar algún traje o un uniforme en un taller de sastrería. Pero otros, se dirigen al nuevo local del barrio dedicado al deporte, Feria del Deporte (también conocida por su marca EQUUS), para comprar un conjunto de camisetas, una pelota de fútbol y un silbato para jugar el partido que se disputará el fin de semana en otro lado de la ciudad, en alguna cancha de barro. Es 1948, y una de las más emblemáticas marcas de deportes del país, comienza su historia.

El nombre Feria del Deporte, en Chile, está en la memoria colectiva del país: es la primera marca deportiva chilena, pero además, desde que Jorge Musa Jadue, un inmigrante palestino, fundara Confecciones Howell en Santiago (donde fabricaba uniformes para Carabineros y Fuerzas Armadas) y fundara la tienda y fábrica en Avenida Recoleta #652, para que posteriormente, su hijo Benhur Jadue consolidara la marca de Feria del Deporte y EQUUS, sus puertas jamás se han cerrado.

Por sus puertas, han cruzado varias familias, comerciantes; comerciantes minoristas y mayoristas, muchas generaciones de trabajadores, emblemáticos deportistas como Carlos Caszely, Marcelo Barticciotto, Elías Figueroa, Jaime Pizarro; y conductores deportivos y rostros de las comunicaciones como Julio Martínez, Sergio Livingstone, Patricio Bañados y Cesar Antonio Santis –quienes han sido embajadores de la marca EQUUS–, y dirigentes de clubes como Colo Colo y Palestino. Junto a lo anterior, han confeccionado innumerables tenidas deportivas, pero también indumentaria de trabajo para empresas como Nestlé, Soprole, Savory, Coca Cola, Carozzi, Malloa, entre otras, y uniformes para colegios públicos y privados.

La historia de esta tienda, con 75 años de trayectoria, se ha forjado con todos ellos.

Actualmente, Feria del Deporte, con su marca EQUUS, es representada por Leonardo Jadue, tercero en la generación. Leonardo, hoy por hoy es el encargado de administrar y liderar la empresa pero además de cuidar su extenso legado.

“Hay gente que llega a la tienda y siempre da comentarios sobre los recuerdos que tienen al venir. Hay una nostalgia, porque los que hoy son adultos, cuando eran ñiños y venían con sus padres, ahora se les caen las lágrimas. No estoy exagerando cuando digo que no se ha perdido la tradición, porque no es solo por el reconocimiento de ser fabricantes, sino por una confianza que se ha sostenido por los 75 años de historia. Eso hay que cuidarlo”, afirma Leonardo.

Ante la pregunta de cómo se conserva su legado, afirma que una marca como Feria del Deporte (EQUUS) no solo ha perdurado por lo que vende, sino que también por su vinculación con las comunidades y la misma comuna de Recoleta. “Hay que vincularse al entorno, prestando ayuda a la gente y compradores cuando uno sabe que se viven momentos difíciles. O sea no perder de vista que si bien somos una empresa, también cumplimos y debemos tener un rol social”, reflexiona Leonardo.

Junto a lo anterior, remarca que se han vinculado fuertemente con los deportistas en Chile y los mismos clubes deportivos, ya que en su trayectoria han apadrinado, por ejemplo, al Club Deportivo Palestino, al tradicional Colo Colo y diversos profesionales de varias disciplinas deportivas.

Sin embargo, Feria del Deporte (con su marca EQUUS) no solo se ha limitado al fútbol. La variedad de implementos y equipos deportivos de la tienda, son también reflejo de cómo ha crecido el deporte en Chile. En sus vitrinas y página web se pueden encontrar equipamiento para disciplinas como el tenis, el vóleibol, básquetbol, fútbol, handball, fútbol playa, vóleibol playa, natación, gimnasia rítmica, entre muchas más. En ese aspecto, su representante afirma que la pluralidad y la integración de todas las diciplinas son esenciales. “Todos los deportistas son importantes, más allá de la diciplina que practican”, enfatiza.

FABRICACIÓN NACIONAL

Además, la confianza en esta antigua marca, no está dada solo por su larga tradición, sino por la durabilidad de sus productos, y aquello se debe a que muchos de estos implementos son fabricados en sus propios talleres. “Acá se construyen arcos de fútbol, torres de básquetbol, arcos de fútbol, tacas-tacas, mesas de ping-pong; se fabrica ropa deportiva y además ropa de trabajo, pero también fabricamos mobiliario urbano y civil, como equipamientos para plazas públicas y colegios; y una serie de productos de gran tamaño y en cantidades importantes”, destaca Jadue

En ese marco, la fabricación nacional y el promover la industria local, son un sello que ha sostenido la empresa junto con sus trabajadores, que han sido el pilar en los 75 años de la empresa. “Con mi padre hay gente que se jubiló y que murió acá. Hay gente que lleva 60 años con nosotros y ahora están sus hijos en la empresa. Incluso, todo ello generó que en su tiempo Feria del Deporte tuviera su propio equipo amateur de fútbol”, reflexiona Leonardo.

CLAVES COMUNICACIONALES

En la antigüedad, en su labor de vincularse con el medio, Feria del Deporte, estuvo ligada a emblemáticos programas como el “Festival de la Una” animado por Enrique Maluenda, “Tugar, tugar, salir a bailar” animado por Juan La Rivera, donde colaboraron con entregar fabulosos premios como automóviles, y también en programas radiales como la popular Radio Colo Colo, por lo que no solo se ha limitado a ser auspiciador de clubes deportivos. Pero si bien, ese nostálgico pasado siempre está ahí, como un buen recuerdo, también hay un presente.

Actualmente Feria del Deporte y su marca EQUUS, están presente en Radio Trovadores, junto al histórico de La Roja, Jean Beausejour. También, en este 2023, Feria del Deporte (EQUUS) se mantiene presente con su marca en las ligas más importantes de Chile, y en federaciones como la ANFP y la Conmebol. Además, es el balón de la Liga Independiente de Fútbol (LIF).

Sin embargo, su más importante vinculación sigue siendo mantenerse al servicio de la comunidad, resistiendo, contribuyendo y cuidando su pertinencia con la comuna de Recoleta; manteniéndose ahí, en los sectores populares que han sido su gran aliado en más de siete décadas, con el objetivo de seguir creciendo con la gente, con la familia, con el país, con el deporte.

Para ello, explica Leonardo, Feria del Deporte y EQUUS, seguirá expandiéndose en lo comunicacional, mantendrá viva y renovada la marca, modernizando tanto sus productos como su sistema comercial, para siempre estar a la altura de sus 75 años de trayectoria. “Este desafío para mantener un buen alcance como empresa, es un desafío permanente, pero también es un honor tener esta responsabilidad, dado el legado que esto conlleva”, dice su representante.

Pero este alcance en Chile no es extraño, reflexiona Leonardo. Con seguridad, en sus 75 años de trayectoria, todo chileno alguna vez jugó o usó algún producto de la Feria del Deporte y de su marca EQUUS. No es arriesgado decirlo. Alguien puede no saberlo, no haberse dado cuenta. Pero Feria del Deporte lleva décadas ahí, desde el barrio Recoleta: con tradición, calidad y compromiso, vistiendo y abasteciendo al ecosistema del deporte nacional. Y lo seguirá haciendo.

Su página web es: https://feriadeldeporte.cl/

Su Instagram es: @feriadeldeporte