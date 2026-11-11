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Festival del Huaso de Olmué 2027 confirma su parrilla completa: revisa los artistas por noche

La primera jornada, el jueves 14 de enero, tendrá al humorista Bombo Fica. Luego será el turno de la banda argentina Los Pericos, que debutará en el festival, mientras que El Llanero de Ñuble estará a cargo del cierre.

Eduardo Córdova
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Festival del Huaso de Olmué 2027 confirma su parrilla completa: revisa los artistas por noche

Durante el mediodía de este miércoles, Chilevisión dio a conocer la parrilla completa del Festival del Huaso de Olmué 2027, además de confirmar a José Miguel Viñuela como el animador que acompañará a Diana Bolocco en el certamen.

La primera sorpresa fue anunciada por la propia conductora, quien llegó acompañada de una persona cuya identidad se mantuvo en secreto. Se trataba de Viñuela, quien asumirá oficialmente la conducción del festival.

Tras una presentación folclórica, la organización reveló los artistas que se presentarán en el escenario del Patagual entre el 14 y el 18 de enero.

Parrilla del Festival del Huaso de Olmué 2027

La primera jornada, el jueves 14 de enero, tendrá al humorista Bombo Fica. Luego será el turno de la banda argentina Los Pericos, que debutará en el festival, mientras que El Llanero de Ñuble estará a cargo del cierre.

El viernes 15 de enero abrirá el grupo chileno Illapu, que ha participado en más de diez ocasiones en el certamen. Después se presentará Cami, quien debutará en el escenario del Patagual, y el humor estará a cargo de Tachuela Chico y Pastelito.

Para el sábado 16 de enero, las mujeres protagonizarán la jornada con las presentaciones de Francisca Valenzuela y Javiera Mena. En el humor estará Maly Jorquera.

Finalmente, el domingo 18 de enero, el artista urbano Sinaka abrirá la última noche. Luego será el turno del comediante Diego Urrutia, mientras que Amigo de Artistas tendrá la responsabilidad de cerrar el Festival del Huaso de Olmué 2027.

Source Texto: La Nación / Foto: CHV
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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