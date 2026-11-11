Presidente de Confederación Centro-Sur: “Paro sigue hasta alcanzar acuerdo total”

El presidente de la Confederación Zona Centro-Sur, Freddy Martínez, informó que el paro de los camioneros se mantendrá hasta conseguir un acuerdo total con el Gobierno. De paso, confirmó que La Moneda retiró el proyecto que limita el alza de los combustibles para mejorarlo.



Tras reunirse en La Moneda con el biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, el dirigente de una de las confederaciones que llamó a paro señaló que “fue una reunión absolutamente franca, la primera negociación que se lleva a cabo en esta situación tan crítica que están viviendo cientos de miles de camioneros”.



“Le hemos planteado la situación que viven cientos de camioneros que ha estado reflejada por una manifestación respetuosa y que vamos a tener hasta que terminen las conversaciones”, agregó.



“El tono de la reunión fue muy técnico, realista y honesto. Hay un primer inicio bastante auspicioso, cuando uno se sienta a conversar uno tiene expectativas que quisiera que se resolviera en la primera reunión, eso no pasa, pero estamos atacando la raíz del principal problema que tenemos que es el alza de los combustibles”, añadió.



Reiteró que “la movilización se mantiene hasta que logremos un acuerdo total. Estamos con algunos avances en materia de sostener la estabilidad del combustible por un periodo de tiempo, tenemos que revisar eso con nuestra gente”.



Acerca de la decisión de retirar el proyecto que limita el alza de los combustibles en $20, Martínez indicó que “nos parece que es lo correcto, es una señal clara de que no fue suficiente para nosotros”.



“Iban a quedar amarrados como Gobierno a ese proyecto y retirarlo es una señal de que hay que mejorar. Los cambios que tiene que tener es estabilidad el combustible por un tiempo”, cerró.