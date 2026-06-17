Filtran el cuantioso monto que le pagarán a Faloon Larraguibel para integrarse a reality: casi cuadriplicará récord de Pamela Díaz

Faloon Larraguibel tendría todo acordado para convertirse en nueva participante de “¿Volverías con tu Ex? 2”, según información revelada en un programa de espectáculos. De concretarse, recibiría una cifra histórica para un reality chileno.

Los antecedentes fueron entregados en el espacio “con lentes como los famosos”, emitido por ChilePodcast TV. En el programa también se abordó la eventual salida de la modelo de “Fiebre de Baile”.

La influencer y publicista Fabiana Portella compartió detalles sobre el supuesto cambio de canal de la ex chica reality.

De acuerdo con su versión, el acuerdo convertiría a Faloon Larraguibel en una de las participantes mejor remuneradas de la historia de este tipo de programas.

“Estábamos en el Baile y me llegó una información de que Faloon deja el programa y le habrían ofrecido alrededor de 300 millones de pesos”, afirmó Portella.

Además, la comunicadora hizo referencia a una eventual cláusula de salida anticipada desde Chilevisión.

“Creo que son 30 (millones de pesos) la multa”, precisó sobre el monto que debería pagar la modelo en caso de abandonar antes su participación en “Fiebre de Baile”.

Millonario acuerdo para el reality

La misma fuente sostuvo que los $300 millones corresponderían a un pago mensual, aunque aclaró que la información no proviene directamente de la producción.

“Es la información que a mí me llegó no de producción, sino de gente que trabaja cercana a Faloon”, explicó Fabiana Portella.

Asimismo, adelantó que la ex integrante de Yingo abandonaría “Fiebre de Baile” durante la próxima semana.

En el programa también señalaron que este domingo, durante la jornada de eliminación, Faloon se despediría definitivamente de la competencia emitida por Chilevisión.

En caso de confirmarse estas cifras, la modelo pasaría a ser la participante de reality mejor pagada en Chile. Superaría los $80 millones que habría recibido Pamela Díaz por 45 días de encierro en “Tierra Brava”.