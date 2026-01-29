Home Nacional "fiscal confirma que georradar detectó anomalías en el radier de l..."

Fiscal confirma que georradar detectó anomalías en el radier de la vivienda de Julia Chuñil

La fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, dijo que “el georradar es un elemento que nos ayuda a detectar anomalías bajo tierra y a orientar, en ese sentido, algunos rastreos específicos complementarios a los que ya se están realizando”.

Patricia Schüller Gamboa
La fiscal regional de Los RíosTatiana Esquivel, confirmó el hallazgo de anomalías bajo un radier en la casa de Julia Chuñil.  

Según consignó 24Horas, desde hace varios días las labores de búsqueda de la adulta mayor se han concentrado en el domicilio de Julia Chuñil, donde también vivían sus hijos. Se trata de la misma propiedad donde estos fueron detenidos y posteriormente formalizados por el presunto parricidio de su madre.

“Como Fiscalía, junto con avanzar, se ha advertido la necesidad de considerar el desarme de algunas construcciones que hay en el interior. El juez de garantía lo autorizó. Cuándo lo vamos a hacer, será cuando sea necesario, no sabemos si vamos a destruir o a desarmar, eso es lo que estamos evaluando junto a Carabineros”, explicó la fiscal.

Al ser requerida respecto a por qué los operativos estarían enfocados en un radier construido al interior de una bodega, Esquivel señaló que “es de interés porque es una construcción que está inserta en el domicilio de Julia Chuñil”.

Agregó que “el georradar es un elemento que nos ayuda a detectar anomalías bajo tierra y a orientar, en ese sentido, algunos rastreos específicos complementarios a los que ya se están realizando”, consignó 24Horas..

Respecto a esto último, confirmó que se detectaron anomalías en el radier de la bodega.

