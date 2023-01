Fiscal nacional: senador Flores anticipa que votará “con absoluta independencia”

El senador Iván Flores (DC) se refirió a la nominación del abogado Ángel Valencia como nuevo candidato a ocupar el cargo de fiscal nacional realizada por el Presidente Gabriel Boric.

Valencia es el tercer candidato nominado por el Gobierno, luego que José Morales y Marta Herrera no lograran los 2/3 en la Cámara Alta.



“El señor Valencia viene desde el principio. No había sido elegido ni en el primero ni en el segundo proceso. Uno no puede tener certezas hasta que no se hace el nombramiento”, declaró el parlamentario a T13 Noche.



Afirmó que “lo que ocurrió hoy día es que fue una verdadera montaña rusa de rumores al interior del Senado. Parecía ser que algunos tenían más información que otra y que lo que ya se daba por un hecho, por distintas apreciaciones de colegas, era que Juan Agustín Meléndez estaba por lejos con más votos que aseguraban un nombramiento a la tercera oportunidad que otros candidatos, incluyendo a Valencia”.



“Se hablaba de que Meléndez podría tener entre 38 y 40 votos porque había gente que decía: ‘si no es Valencia, Meléndez. Está bien’. Entonces, sumado a los 20 tantos votos que podría haber tenido Valencia, más los que tenía de suyos Meléndez, se sumaba cerca de un universo de 40 votos para Meléndez”, señaló.



El senador DC indicó que “no sé a qué se debió este viraje de último minuto. Hoy durante el día, incluso durante la tarde, en donde subían y bajaban, terminan nombrando al señor Valencia”.



Flores señaló que no conoce personalmente a Valencia y aclaró que esperará su exposición para definir su decisión. “Voy a votar con absoluta independencia. Este es un tema importante. Queremos que el Ministerio Público se modernice y refuerce. Es una serie de asuntos que hay que resolver en favor del Ministerio Público y de Chile”, aseveró.



Aclaró que “voy a esperar la exposición de los candidatos, como lo hice con Morales. Morales prometió tanto que al final se convirtió en increíble. Yo no conocía a la señora Herrera y escuché su exposición, y la verdad es que me convenció porque fue muy ordenada en su postura”.



“Voy a hacer exactamente lo mismo con el señor Valencia. No lo conozco, excepto por algunos artículos de prensa en donde se le critica por haber participado en la defensa de lo indefendible”, agregó.

Ángel Valencia deberá exponer en el Senado este lunes 9 de enero.