Fiscalía chequea versiones de testigos por muerte de asaltante en San Bernardo

Testigos entregaron antecedentes claves del violento episodio registrado la madrugada de este miércoles en la comuna de San Bernardo, donde un conductor de aplicación se defendió a puñaladas de un grupo de asaltantes. Uno de los delincuentes murió y otro quedó en riesgo vital. La víctima también resultó herida.



Los hechos ocurrieron a las 2:30 horas en el sector de Rodrigo de Quiroga con Manuel de Amat, donde tres o cuatro delincuentes amenazaron con armas blancas al conductor, pero este le arrebató el puñal a uno de los hampones y se defendió.



A bordo del vehículo se produjo una refriega que terminó con un antisocial de 19 años fallecido producto de una puñalada, mientras que otro sujeto de alrededor de 25 años quedó en riesgo vital, también por una herida con arma blanca.



El resto de la banda escapó, mientras que el conductor -de unos 40 años- resultó lesionado por una puñalada. Los heridos fueron trasladados al Hospital El Pino de San Bernardo. El fallecido alcanzó a caminar unas pocas cuadras antes de caer muerto.



En el sitio del suceso, el fiscal Pedro Aravena informó que “de acuerdo a la versión de testigos que todavía no está confirmada, el vehículo de la aplicación llegó hasta ese lugar, no avanzó ni retrocedió ni nada, una persona estaba esperando de pie a la derecha del vehículo y dos a tres personas estaban agazapadas detrás de un camión estacionado”.



“Cuando se detiene el vehículo, esas dos o tres personas se acercan, lo abordan junto a la persona que estaba al lado del vehículo, atacan al conductor, luego, pasados algunos minutos la testigo observa que tres a cuatro asaltantes huyen del lugar en dirección hacia el oriente”, añadió el fiscal.



“Eso es básicamente lo que ocurrió, no puedo confirmar ni descartar que haya sido la víctima del robo la que atacó al asaltante o que haya sido otra persona, porque esa versión tiene que corroborarse, no basta con una sola”, agregó el persecutor sobre la posibilidad de la intervención de una turba en el homicidio.