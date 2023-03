Fiscalía detalla que séptimo detenido por crimen de carabinera “tiene una herida en la pierna, con entrada y salida de proyectil”

El Ministerio Público y la Policía de Investigaciones se refirieron la tarde de este viernes a la detención del séptimo involucrado en el homicidio de la suboficial mayor Rita Olivares, la cual murió de un disparo en la cabeza el pasado domingo durante un procedimiento por robo en la comuna de Quilpué.



Conocido como “El Mono”, se trata de un hombre de 25 años identificado como Cristian Alejandro Rodríguez Figueroa, quien fue sindicado por las autoridades como conductor del vehículo con el que los delincuentes huyeron el día del crimen.



“Se informa la detención de una persona de 25 años con antecedentes policiales que mantenía una orden de detención vigente por el delito de homicidio de la suboficial mayor de Carabineros”, informó el perfecto Alberto Vásquez Moya, jefe (s) de la PDI en Valparaíso.



El funcionarios policial aclaró que los seis imputados por el homicidio de la carabinera “están totalmente posicionados” en el delito. “Hay diferentes tipos de evidencia. Hay videos, armas involucradas, munición, aparatos electrónicos y otras que han sido llevadas al Laboratorio de Criminalística, donde se pudo posicionar a estos sujetos”, indicó.



Hay otras seis personas acusadas por el incidente: Edward Fuenzalida Leiva, Matías Peralta Parra y Maximiliano Fuenzalida Leiva, quienes en 2021 escaparon desde el Centro Penitenciario de Valparaíso y ahora volverán a la cárcel.



En tanto, Miguel Acevedo Tauda y Luis Vicente Martínez-Conde Riesco -quien había sido indultado en 2020 por la pandemia del covid-19- quedaron en prisión preventiva. También fue formalizada Elizabeth Soto por encubridora, quedando con la máxima cautelar.



La fiscal jefe de Quilpué, Mónica Arancibia, explicó que si bien el autor material del homicidio “es materia de la investigación”, todos están siendo imputados por un dolo común.



“Todos tienen un dolo común, esto es la intención positiva de querer causar un daño. Estaban dispuestos todos a matar a la funcionaria de Carabineros o cualquiera que se les atravesara e impidiera su huida”, indicó, aclarando que “todos son autores, independiente de quien sea la persona específica que haya disparado el proyectil que dio muerte a la suboficial mayor”.



Sobre Rodríguez Figueroa, la persecutora señaló que “esta persona sería quien iría manejando el vehículo el día de los hechos, sin perjuicio de estar involucrado en otros ilícitos”.



También detalló que el detenido “tiene una herida en la pierna, con entrada y salida de proyectil en principio”. Sin embargo, explicó que “ya no tiene el proyectil, por lo que no se puede comparar para saber de qué arma viene ese disparo”.



Por otro lado, la fiscal fue consultada sobre si el prófugo de la cárcel de Valparaíso que no ha sido capturado está relacionado con la banda: “Siempre podría estar ligado, pero por ahora no es objeto de esta investigación, sin perjuicio de los antecedentes que podrían surgir más adelante”.