Fiscalía formalizará a Torrealba por fraude al fisco y asociación ilícita: audiencia será el próximo 6 de junio

La Fiscalía Metropolitana Centro Norte anunció este miércoles que formalizará al exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, por los delitos de fraude al fisco y asociación ilícita. La fiscalía solicitó audiencia al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago y el tribunal la fijó para el próximo 6 de junio.



La solicitud fue presentada por el fiscal regional Metropolitano Centro Norte, Xavier Armendariz, y el fiscal jefe de la Fiscalía local Santiago Centro, Francisco Jacir. La formalización también efectará al exdirectivo y jefe de finanzas de las corporaciones “Vita”, Domingo Prieto.



Además, serán formalizados la exdirectora (s) de Desarrollo Comunitario, Antonia Larraín, y los excontadores Arnaldo Cañas y Augusto César Silva, quienes denunciaron los hechos en que se vieron involucrados en contra de su voluntad, según dijeron, ya que habrían seguido instrucciones de Prieto.



Este martes se difundió la declaración de Torrealba ante del fiscal Jacir, en la cual aseguró que “jamás me valí de mi cargo para enriquecerme”. Respecto del dinero en efectivo que habría requerido de los programas Vita, si bien reconoció que en ocasiones se solicitó, afirmó que “tenía por objeto hacer frente a gastos en los eventos que los Vita organizaban y en los que, habitualmente, participaba como alcalde”.



Torrealba también afirmó que “en mis más de 25 años como alcalde de la comuna de Vitacura, jamás me valí del cargo para enriquecerme y que muchas de las noticias que han aparecido en la prensa no tienen ningún sustento en la realidad, ni tampoco en los antecedentes que se han recopilado en esta investigación. Siempre fui muy cuidadoso en el manejo de dineros municipales, al punto que jamás tuve un reproche de la Contraloría General de la República. Dejé la municipalidad sin ninguna deuda. El dinero de Vitacura está en Vitacura”.



En cuanto a los cinco millones de pesos que supuestamente recibía de parte de Domingo Prieto, encargado de los programas Vita, Torrealba señaló tajantemente que “nunca di esa instrucción ni tengo recuerdo de haber recibido de ella (Antonia Larraín) esa suma de dinero. Tampoco lo recibí de Domingo Prieto. A los señores (Augusto) Silva y (Arnaldo) Cañas (ambos denunciantes) no los conozco. A su consulta de por qué ellos refieren lo anterior, señalo que lo ignoro, pues como lo demostraremos junto a mis abogados, y espero poder acompañar pronto a la investigación, todos los dineros habidos en mis cuentas bancarias tienen un origen legítimo y una explicación”.



Sin embargo, en otra parte del interrogatorio reconoció recibir montos de dinero en efectivo pero los justificó indicando que eran usados para actividades en que el municipio participa con Vita: “Quiero aclarar que efectivamente recibí dinero en efectivo de Antonia (Larraín), el que le solicité, pero tenía por objeto hacer frente a gastos en los eventos que los Vita organizaban y en los que, habitualmente, participaba como alcalde”.



Sobre los montos indagados y el levantamiento del secreto bancario, descartó los montos que se han asociado a sus cuentas. “Nunca he tenido una cuenta con dos mil millones de pesos en algún momento determinado a mi disposición. Nosotros vamos a entregar a la fiscalía el detalle acabado de los movimientos de las mismas”.



Hacia el final de su declaración, indicó: “Me gustaría señalar que se han dicho muchas cosas que no son ciertas, como por ejemplo que la policía habría encontrado dinero en mi domicilio de Colico escondido ‘en los muros’, lo que no es cierto, y constituye una afirmación sin fundamento alguno. Desde que me jubilé paso buena parte del año en Colico, por lo que estaba presente al momento de la diligencia. Nada de eso ocurrió y la misma policía informó que en la diligencia de entrada y registro solo se incautó un computador”.