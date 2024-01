Fiscalía ingresó anoche recurso para insistir en prisión preventiva de Cathy Barriga

La Fiscalía Metropolitana Oriente ingresó la noche de este martes a la Corte de Apelaciones de Santiago el recurso que busca dejar en prisión preventiva a la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, formalizada la semana pasada por un fraude al fisco , además de falsificación de instrumento público.



El jueves 18 de enero pasado, el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago rechazó la solicitud de la fiscalía y decretó su arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con testigos o coimputados. Además, mantuvo el plazo de investigación de 120 días.



Después de tres días de formalización, el juez Hugo Salgado dio por acreditado el delito de fraude al fisco reiterado por más de 30 mil millones, cantidad exorbitante dijo el magistrado, como también dio por verificada la participación de la exalcaldesa de Maipú en los ilícitos.



Sin embargo, descartó que la libertad de la imputada sea un peligro para la seguridad de la sociedad, como argumentó la fiscalía, ya que no basta según dijo con que el delito o los delitos sean graves para entrar en esa consideración. Además, destacó que Cathy Barriga no tiene antecedentes.



Acerca de la posibilidad de que pueda entorpecer la investigación, como amenazas a testigos, el magistrado indicó que “antecedentes serios no veo”, mientras que sobre el riesgo de fuga, resaltó que Cathy Barriga ha comparecido voluntariamente a las audiencias y manifestado voluntad de aclarar los hechos. “Tiene dos hijos y es conocida”, dijo por lo que no consideró factible una fuga.



La fiscalía y la defensa deberán volver a alegar en la Corte que resolverá si revoca el polémico arresto domiciliario total de la exalcaldesa en su domicilio de Peñaflor, desde donde ha difundido imágenes consideradas provocativas.