Fran García-Huidobro se refiere a las críticas que recibe su hijo en redes sociales: “Si lo que te hace feliz es tirar odio…”

Un duro descargo fue el que realizó recientemente Francisca García-Huidobro en sus redes sociales, ante los cuestionamientos y ataques que recibe su hijo, Joaquín Rodríguez, conocido con el nombre artístico de “NineTeen Elevnn”, quien en el último tiempo ha sido víctima de algunas críticas en internet relacionadas con su carrera musical.

Por medio de sus historias de Instagram, la panelista de “Gran Hermano” manifestó que “venía aquí a contarles que ayer no me aguanté y, a pesar de que no iba a ir, fui a ver el show de mi hijo”.

“(Quería) comentarles que tengo la suerte, o tal vez también fue pega mía, de tener un hijo noble, cariñoso, generoso y resiliente”, añadió.

En este sentido, expresó que “ojalá todos ustedes, tengan la edad que tengan, encuentren eso que los hace felices y que los motiva; y que trabajen para cumplir sus sueños, sin importar lo que opinen los demás”.

“Si tienes la necesidad y tu hobby o lo que te hace feliz es tirar odio en las redes sociales, yo de verdad lo siento mucho por ti (…). A mí no me llega y, por suerte, a mi hijo tampoco. Estoy orgullosa de ser la mamá de Joaquín Rodríguez”, concluyó.

NINETEEN ELEVNN RESPONDE A SUS HATERS

Por su parte, el propio joven también decidió contestar a los mensajes malintencionados de algunos usuarios, por lo que mediante su cuenta de Instagram, señaló que “estoy harto de que siempre que estoy a punto de lanzar un tema, o cuando recién saco uno, llegan los ‘ay, es hijos de’, ‘canta solo con autotune’ (…). Bueno, me aburrí, la verdad. No sé cómo más demostrarlo, canté tres canciones acústicas… Pucha, ya no sé qué hacer”.

“Simplemente los voy a dejar de leer, ya no me aporta. Así que no gasten su tiempo comentando, porque no los voy a leer. Y escuchen lo que dijo mi mamá en ese TikTok, que lo considero bien importante y sabio”, sostuvo.

Además, en otra historia mencionó que “también agradecer a todos los que apañan y son buena onda; y a los que hablan habiendo escuchado algún tema mío y no hablan por hablar. No dejaré que los comentarios me quiten el sueño, así que no se preocupen”.

“Que nunca nadie les diga que no pueden cumplir sus sueños, menos si es por algo que ni siquiera eligieron”, sentenció.