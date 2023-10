Fran García-Huidobro y Lucas Crespo protagonizan tensa discusión en “Gran Hermano”: “Te he llamado tres veces…”

Durante la noche de este lunes se vivió un tenso momento en el reality de Chilevisión “Gran Hermano”, luego de que la panelista del programa, Francisca García-Huidobro, arremetiera contra el participante elegido por sus compañeros para regresar al espacio televisivo, Lucas Crespo.

Concretamente, el panel del popular concurso estaba comentando de qué forma regresaría Crespo al encierro, instante en el que el propio influencer señaló que entraría para “alivianar la carga” del reality.

“Hay que recordarles que es un juego. Aunque usted (García-Huidobro) diga siempre que es un juego de estrategia, yo siempre he pensado que es de convivencia“, expresó.

Acto seguido, García-Huidobro reaccionó un tanto molesta ante las palabras de Lucas, por lo que le mencionó a este último que “te he llamado tres veces a leer el libro en el que se inspira este programa. Gran Hermano es un programa de estrategia y de ahí salen amistades, romances, negocios incluso, anda a saber tú, eso es otro tema. Pero insistes en ver Gran Hermano de una manera que no es”.

Por su parte, Crespo contestó que “son personas y esas personas salen para afuera y quedan mal psicológicamente. Llevan cuatro meses adentro. Entonces nuestra responsabilidad es ir y alivianarle la carga para que cuando salgan tengan una linda estadía afuera”.

En tanto, la “Dama de Hierro” insistió en que “perfecto, porque tú ya estuviste afuera, pero son 18 personas elegidas con pinzas para convivir en una casa sin hacer nada. O sea, si tú no entiendes a estas alturas del partido de qué se trata Gran Hermano, ya no lo entendiste”.

“No, no lo he entendido. Yo voy a entrar a hacer que lo pasen bien, probablemente puede que sea muy fome, pero es lo que necesitan en este minuto, que es que sean… convivencia, que lo pasen bien y que disfruten los últimos meses que les quedan en la casa. No entendí el juego, me da lo mismo”, concluyó Lucas.