Frente Amplio anunció voto “En contra” y descartó tercer proceso constitucional

El Frente Amplio (FA) anunció este jueves su postura “En contra” de la propuesta de nueva Constitución de cara al plebiscito del 17 de diciembre.



A través de un comunicado, indicó que el actual proceso constitucional “ha estado marcado por el sectarismo de un sector político, ignorando las expectativas ciudadanas, redactando un texto que profundizará las desigualdades, la división e injusticias en nuestro país”.



De esta forma, argumentaron que son “múltiples los elementos regresivos presentes en el texto que se nos propone, incluyendo el cerrojo constitucional a los abusos del sistema de AFP e Isapres, la mercantilización en la educación, el agua para unos pocos, la privatización del mar, prohibir el acceso al aborto en tres causales, la restricción de derechos de trabajadores y trabajadoras que se traducirá en peores salarios, la nula protección medioambiental, la liberación de presos por crímenes de lesa humanidad actualmente cumpliendo penas en Punta Peuco”.



En ese sentido, indicaron que se trata de “un texto extremo que no promueve en ningún sentido la unidad de nuestro país” y que, en su conjunto, “consagra los intereses de la élite económica, fomenta las desigualdades entre chilenos y chilenas y, por lo mismo, propone a Chile un camino de inestabilidad para las grandes mayorías”.



Asimismo, el Frente Amplio acusó que quienes eran mayoría no mostraron “muestras de diálogo ni tampoco voluntad de poner en práctica los aprendizajes que resultaron del primer proceso constitucional”.



Además, la coalición descartó un tercer proceso constitucional durante el mandato del Presidente Gabriel Boric, “al no existir las condiciones para ello. Los esfuerzos de la política deben estar orientados a resolver las deudas con la ciudadanía en materias de pensiones, salud y educación”.