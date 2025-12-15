Gobierno envía nota de protesta a Petro por dichos sobre José Antonio Kast

El Gobierno informó este lunes que se enviará una nota de protesta al presidente de Colombia, Gustavo Petro, por sus dichos tras el triunfo de José Antonio Kast en el balotaje de este domingo 14.



Petro, a través de X, afirmó tras el triunfo del republicano que “jamás le daré la mano a un nazi” y agregó que “Pinochet tuvo que imponerse a la fuerza pero más triste ahora es que los pueblos elijan su Pinochet”.



Según consignó Emol, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, señaló que “sobre ese punto hay que ser bien claro, en Chile tenemos una democracia que se basa en primer lugar por una institucionalidad fuerte y en segundo lugar por el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas. Y tenemos yo diría un patrimonio, un acervo colectivo que entre todos tenemos que preservar. Finalmente la democracia se construye entre todas y todos”.



Añadió que “cualquiera haya sido elegido Presidente de la República desde que recuperamos la democracia en el año 90, la tradición indica que el derrotado felicita al ganador (…) y el traspaso de mando se realiza con el mayor nivel de exigencia entendiendo que finalmente todos nos debemos a un compromiso con Chile, independientemente de nuestras visiones ideológicas, las visiones programáticas y las propuestas que se hayan planteado en el marco de las campañas”.



“Tenemos que siempre preservar nuestra democracia, cuidarla entre todas y todos y el llamado que hacemos es a que se respete lo que Chile decide en el marco de las reglas democráticas desde cualquier parte del mundo y por parte de todas las autoridades”, remarcó.



Requerido sobre si se enviará una nota de protesta a Petro, Elizalde contestó que “sí, sobre ese punto se ha tomado una decisión para hacer valer el punto de vista que tiene que ver con la democracia chilena. Finalmente el pueblo de Chile decide y todos tenemos que respetar ese resultado. En eso consiste la democracia”.

“La Cancillería no sé si lo habrá hecho o lo hará en las próximas horas, pero ya es una decisión tomada al respecto”, agregó.



El canciller, Alberto van Klaveren, sostuvo que “por instrucción del Presidente de la República, hemos entregado una nota de protesta al embajador de Colombia en Chile para manifestar nuestra molestia por los inaceptables dichos del presidente de Colombia respecto de la elección presidencial en nuestro país”, consignó Emol.

“Sus declaraciones constituyen una falta de respeto y una intromisión impropia en asuntos de política interna, y no solo denostan al presidente electo, sino a la decisión soberana del pueblo de Chile y a la solidez democrática de nuestras instituciones”, cerró.

