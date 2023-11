Gobierno llama en consulta al embajador chileno en Israel por ataques a civiles en Gaza

El Presidente Gabriel Boric llamó en consultas a Santiago al embajador de Chile en Israel, Jorge Carvajal, a raíz de los ataques del ejército israelí contra la población palestina que este martes dejaron al 50 muertos y 150 heridos en una zona densamente poblada del campo de refugiados de Jabalia, en el norte de Gaza.



Mediante su cuenta oficial de X, el Mandatario señaló que “ante las inaceptables violaciones del Derecho Internacional Humanitario en que ha incurrido Israel en la Franja de Gaza, como Gobierno de Chile hemos resuelto llamar en consultas a Santiago al embajador de Chile en Israel, Jorge Carvajal”.



“Solo hoy Israel bombardeó el campo de refugiados de Jabalia en el norte de Gaza, dejando decenas de muertos. Netanyahu y su ejército están violando abiertamente el derecho internacional”, indicó, y mencionó que “desde Chile hemos enviado apoyo humanitario a Palestina, apoyado las acciones que está impulsando la ONU para que haya un alto al fuego y seguiremos buscando vías de colaboración para detener esta masacre”.



El Jefe de Estado añadió que “por si alguien lo duda, todo esto lo hacemos sin dudar en condenar los atentados y secuestros perpetrados por Hamás. La humanidad no se sostiene en empates que deshumanizan. Nada justifica esta barbarie en Gaza. Nada”.



Por su parte, la Cancillería emitió un comunicado informando que “Chile condena enérgicamente y observa con gran preocupación que dichas operaciones militares -que a estas alturas de su desarrollo comportan un castigo colectivo a la población civil palestina en Gaza- no respetan normas fundamentales del Derecho Internacional, como lo demuestran las más de ocho mil víctimas civiles, en su mayoría mujeres y niños”.



“Chile reitera su llamado a un término inmediato de las hostilidades, lo que permitirá desplegar una operación de apoyo humanitario para socorrer a los cientos de miles de desplazados internos y las víctimas civiles”, cerraron.

