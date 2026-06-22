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GOPE realizó operativos en el GAM y Centro de Justicia por amenazas de artefactos explosivos

Entre las personas desalojadas desde las dependencias del GAM estaba la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao, consignó Emol.

Patricia Schüller Gamboa
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GOPE realizó operativos en el GAM y Centro de Justicia por amenazas de artefactos explosivos

El Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros activó este lunes un operativo simultáneo en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), diversos juzgados civiles y el Centro de Justicia de Santiago. Esto tras recibir una serie de amenazas que daban cuenta de la supuesta instalación de artefactos explosivos.

A raíz de la alerta se evacuó inmediatamente a los trabajadores y personas que visitaban los recintos aludidos. 

Entre las personas desalojadas en el GAM estaba la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao, consignó Emol.

Mensajes de alerta

La alerta en dicho centro cultural, según el mencionado medio, ocurrió luego de que ingresara una intimidación directa a la casilla de correo institucional de la entidad, donde se leía: “Trajimos y escondimos la bomba. Queremos que reine el caos por todas partes, queremos ver el miedo en sus ojos”, recogió Cooperativa.

En una segunda comunicación digital, el mismo remitente —bajo el seudónimo de ‘agonía67’— elevó el tono de las amenazas enumerando múltiples puntos estratégicos de la capital chilena. 

“Hoy se producirá el ataque terrorista más grande, que será el N°1 en Wikipedia. Morirán los animales y ustedes, deshumanos”. Así rezaba el mensaje que originó las evacuaciones masivas.

Source Texto: La Nación/Foto: X (Transporte Informa)
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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