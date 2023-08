Hassler responde a críticas de la UDI por idea de cambiar el nombre de calles

La alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC) se refirió este martes a la polémica que se ha generado en torno a la iniciativa de cambio de nombre de nueve calles, dos plazoletas y un puente en la comuna.



Hassler señaló que “nos parece muy importante en este año, a 50 años del Golpe de Estado, poder hacer memoria para poder avanzar hacia un país que tenga garantías de no repetición de las violaciones a los derechos humanos, para que podamos respetar la vida de todas las personas”.



“El municipio de Santiago instaló un Comité para la Conmemoración de los 50 años que recibió una serie de propuestas en torno a cambio de nombres de calles, además de una serie de iniciativas culturales en educación, turismo y otras que vamos a estar trabajando durante este año, y que justamente se pondrán a discusión el día de mañana del Concejo Municipal”, agregó.



Hassler también se refirió a las críticas que ha recibido por parte de la oposición y manifestó que “hay algunas personas que sin duda tienen una preocupación distinta. Con mucho respeto, por ejemplo, al diputado Jorge Alessandri (UDI) que representa también a nuestro distrito, él ha planteado en estos días que no le parecen los cambios de nombre de calles y, al mismo tiempo, ha planteado que él justifica el Golpe de Estado, entonces claramente no nos sorprenden ese tipo de opiniones”.



“Sí es importante recoger las opiniones que tienen que ver con los procesos de participación y, por eso yo señalaba las instancias anteriores, y que las ideas vienen desde las organizaciones sociales”, aclaró.



Agregó que “sin duda que ningún familiar quisiera que alguien de su familia tuviera su nombre en un espacio de homenaje, sin duda que las familias preferirían mil veces que esto nunca hubiera pasado, que la menos pudieran haber encontrado los restos de sus familiares, y creo que desde esa empatía tenemos que hoy abrir un debate de cómo podemos reconocer, sanar, reparar y unirnos en torno a la democracia y derechos humanos”.



Por último, se mostró contenta con la participación ciudadana. “El proceso participativo que está normado en nuestro país considera dos instancias que es el Cosoc, donde están representadas las organizaciones de la comuna, y el Concejo Municipal”.



“Ahora, este proceso ha tenido además de lo que está normado, un proceso previo participativo, porque estas propuestas no surgen desde la alcaldía, sino desde las propias organizaciones sociales que invitaron a poder discutir estos temas tan significativos”, concluyó.