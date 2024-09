“Hasta que no se vaya…”: Michelle critica a Manuel en “Gran Hermano” y anuncia campaña en su contra 

Un duro descargo realizó Michelle Carvalho en el reciente capítulo de “Gran Hermano”, tras criticar las actitudes que ha tenido su compañero Manuel Napoli, y anunciar una campaña en contra de este último para que sea eliminado del reality de Chilevisión.

Todo ocurrió luego de una polémica que protagonizó Manuel el pasado fin de semana, después de cortarle el pelo sin su consentimiento a Yuhui, quien quedó incómodo por su nuevo look.

En este sentido, Michelle lanzó duros dardos en contra del italiano, y le pidió a sus seguidores que eliminen a Napoli. “Ahora, mi objetivo va a ser quedarme acá hasta que Manuel se vaya”, señaló en una conversación con Camila Andrade.

Asimismo, la participante brasileña comentó: “Decidida. Hasta que ese loco no se vaya, yo no voy a descansar. Me tiene histérica. Histérica”.

Posteriormente, y dirigiéndose a una cámara, señaló que “él no es Gran Hermano, él no es buen amigo, no es un buen compañero de casa”.

“Por culpa de él se fue la Chama, logró lo que logró de cansancio, porque la tenía cansada, aburrida, hasta que la mina se rindió (…) ‘Yuhui es mi amigo’, olvidó a su amigo por una mujer. ¿Qué tan amigo era? Entró sabiendo que Yuhui era uno de los favoritos. Conveniente, ¿no? Raro”, añadió.

En la misma línea, aseguró que “su llanto, no me da pena. No le compro nada. Y espero que ustedes vean lo mismo que nosotros vemos aquí”.

“Vengo diciendo que me tiene chata desde el día 2 del reality. Tiene 30 años, la cag… (…) He vivido en Italia, conozco italianos y no son así. No crean que los italianos son así, no son así. Es un caso muy bizarro que tiene que ser estudiado”, subrayó.

A la vez, sostuvo que “el Tamagotchi tiene un nuevo objetivo. Hasta que no se vaya, yo no voy a descansar. Que vaya a cumplir sus sueños afuera. (…) Vaya a obsesionarse con un nuevo alguien afuera, pobre de esa nueva persona con quien ese hombre se obsesione”.

Por último, mencionó que “necesito de ustedes, necesito que Pedro no sea loco de salvarlo. Que él no gane esa prueba y que ustedes, por favor, el domingo hagan lo suyo. Con el pelo no se juega. A tu amigo no lo tiras a la piscina cuando tiene fobia y no se corta el pelo, porque el pelo es la identidad de uno”.

Consignar que luego del polémico corte de pelo, Manuel recibió una sanción y fue enviado directamente a la placa de nominación, pero tiene la posibilidad de ser salvado o salvarse él mismo en la respectiva prueba.