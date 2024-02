Héctor Sánchéz: “La izquierda quiere traspasar a toda la población a Fonasa”

La exmodelo confesó que cuando mantenía su relación con “Bam Bam”, este último no la dejó formar parte del jurado del Festival de Viña del Mar, e indicó que al momento de participar en Miss Mundo, Zamorano finalizó temporalmente el romance. “Me pateó, él volvió conmigo cuando me fue bien. Quizás si no salía entre las diez no me iría ni a buscar”, sostuvo.