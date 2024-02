Helhue Sukni actualiza su estado de salud tras someterse a una intervención estética: “Estoy un poco mejor”

Hace algunos días, la reconocida abogada, Helhue Sukni, generó preocupación entre sus seguidores, tras aparecer con los ojos morados en un video compartido en redes sociales, algo que posteriormente ella misma explicó que se debía a una intervención estética que se realizó, llamada “blefaroplastia”.

“Me operé los ojitos, porque este ojo se me caía y me hicieron una blefaroplastia. Ahora estoy en recuperación (…) Me operé el jueves en la tarde y salí bien de la clínica, pero el viernes amanecí como la…”, comentó en su momento.

En este sentido, y mediante una publicación en su cuenta de Instagram, Sukni entregó una nueva actualización sobre su estado, y reveló algunos detalles acerca de su recuperación, proceso que no ha estado exento de problemas.

“Estoy un poco mejor, tengo hinchado este ojo pero es normal, la cicatrización está perfecta, los párpados ya los tengo secos”, indicó.

Asimismo, relató que “ayer me vino un dolor (…), tuve que ir al doctor temprano en la mañana. Me bañé en la ducha, y me dolía el ojo como si me enterraran un cuchillo, y eso pasó porque el día que me operé, el jueves, llegué a la casa y le pedí a mi nana que me ayudara a lavarme el pelo”.

“Empecé a sangrar y algo me pasó. Estuve bien hasta el martes, que fue catastrófico”, añadió, y concluyó diciendo que “estoy en mejoría, voy para arriba con mi recuperación, no me cuesta leer, pero estoy bien”.

Cabe destacar que la blefaroplastia es un tipo de cirugía que extirpa el exceso de piel de los párpados, algo que muchas personas desarrollan, y que incluso puede dificultar la visión.