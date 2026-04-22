Hija de Bonvallet cuestiona podcast que aborda la vida de su padre: “No está aquí para defenderse”

Daniela Bonvallet, hija del fallecido exfutbolista y comentarista, Eduardo Bonvallet, criticó duramente en redes sociales el podcast que aborda la vida de su padre, “Bonvallet: Genio y Sombra”.

A través de su cuenta de Instagram, Daniela compartió una carta a nombre de su familia. En ella, acusó que no fueron contactados ni considerados para dicho podcast.

“Como familia de Eduardo Bonvallet hemos visto cómo se vuelve a hablar de la vida de nuestro padre en un podcast para el cual nunca fuimos contactados ni considerados”, sostuvo.

También, expresó que “sabemos que para muchas personas él fue importante, que lo recuerdan con cariño, y eso lo agradecemos de verdad”.

“Pero para nosotros es nuestro padre, abuelo. Su ausencia sigue doliendo todos los días y duele verlo expuesto así”, subrayó.

En ese marco, planteó: “Me duele escuchar cosas que no son verdad, por parte de personas que hablan de él cuando él no está aquí para aclarar ni defenderse”.

“Nosotros sí estamos. Somos los que escuchamos y vivimos con su recuerdo, y exigimos respeto”, indicó.

Por último, Daniela manifestó que “como familia seguiremos los caminos que sean necesarios para resguardar su memoria y legado”.

La publicación de Daniela Bonvallet: