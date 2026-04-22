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Gobierno y PDG llegan a acuerdo por Plan de Reconstrucción Nacional

El hecho fue calificado de “histórico” por la actual administración, consignó Radio Biobío. El PDG valoró la inclusión de la devolución del IVA en productos como medicamentos y pañales. Además de la mantención del impuesto de 12,5% para las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes).

Patricia Schüller Gamboa
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Gobierno y PDG llegan a acuerdo por Plan de Reconstrucción Nacional

El Partido de la Gente (PDG) anunció este miércoles que votará a favor en general la idea de legislar del proyecto de Reconstrucción Nacional. Esto tras alcanzar un acuerdo con el Gobierno en torno al llamado “Plan Alivio Clase Media”.

 El hecho fue calificado de “histórico” por la actual administración, consignó Radio Biobío.

Según señalaron desde el PDG el entendimiento se logró tras una serie de conversaciones con el Ejecutivo, donde —afirman— se incorporaron medidas orientadas a aliviar el bolsillo de los sectores medios.

PDG valoró inclusión de la devolución del IVA en medicamentos y pañales

El PDG valoró la inclusión de la devolución del IVA en productos como medicamentos y pañales. Además de la mantención del impuesto de 12,5% para las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes).

Desde el partido destacaron que esta decisión responde a una estrategia de “proposición” más que de un bloqueo legislativo. “Hemos puesto medidas sobre la mesa y estas han sido recogidas para legislar a favor de la gente”, señalaron desde la bancada.

En la instancia también estuvo presente el ministro de la Segpres, José García Ruminot, quien valoró el acercamiento con los parlamentarios del PDG para avanzar en la tramitación de la reforma, consignó Biobío.

Pese al anuncio, el PDG enfatizó que esperan que el Gobierno cumpla su palabra y los compromisos adquiridos con la bancada oficialista para concretar estas ayudas que buscan “aliviar el bolsillo de todos los chilenos”.

Kast firma proyecto de Reconstrucción y pide al Congreso aprobarlo “en conciencia”
Source Texto: La Nación/Foto: Aton
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