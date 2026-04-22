Ministra Duco se disculpa por sus dichos sobre “ropa linda” para deportistas: “Las palabras no fueron las adecuadas”

La ministra del Deporte, Natalia Duco, se pronunció este martes y ofreció disculpas tras la polémica que protagonizó, al afirmar que una prioridad de la cartera sería entregar “ropa linda” a los deportistas.

Desde el Congreso, la secretaria de Estado dijo que, si bien sigue compartiendo “el fondo” de sus declaraciones, admite sus “palabras no fueron las adecuadas”.

“Quiero pedir disculpas si es que mis palabras no fueron las correctas. La verdad es que yo estaba hablando con amigos y deportistas del Team para Chile, que conozco hace muchísimos años, y entiendo la polémica que se ha generado”, señaló.

Asimismo, planteó que “ser ministra es una tremenda responsabilidad, que tengo que tomar ese peso y lo asumo con mucho cariño”. También, añadió: “Pero sí es verdad que la indumentaria deportiva, confirmo mi postura, de que es muy importante para los chilenos, en especial para el Team Paralímpico”.

Respecto al origen de sus dichos, explicó que “en la primera reunión con el Team Paralímpico, el presidente Sebastián Villavicencio me solicitó aumentar el presupuesto”.

“Los deportistas, por su situación de discapacidad, necesitan más implementación de lo normal, y en los gobiernos anteriores no se le había aprobado ese presupuesto”, agregó.

En ese sentido, aclaró que “yo les dije que yo entendía por qué había sido deportista”. A la vez, relató que en esa ocasión comentó que “por supuesto, iba a ser mi prioridad que aumentáramos el presupuesto para que ellos pudieran tener más mudas de cambio, dado que o usan pañales o tienen otras condiciones”.

“Las palabras no fueron las adecuadas, el fondo lo sigo compartiendo y les agradezco el interés, pero lo que más les pido es que el deporte no pierda el foco”, sostuvo.