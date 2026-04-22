Realizan intensa búsqueda de empresario de 84 años que habría sido secuestrado en San Miguel

La Policía de Investigaciones mantiene desde este martes una intensa búsqueda de un empresario ferretero de 84 años, quien habría sido secuestrado la tarde del lunes en la comuna de San Miguel.

De acuerdo con registros de cámaras de seguridad, tres vehículos acorralaron la camioneta en la que se desplazaba Jorge Vera en la intersección de Magdalena Vicuña con Amalia Errázuriz, recogió Emol.

En ese contexto, los sujetos obligaron a la víctima a descender del vehículo. Luego, lo subieron a otro automóvil, concretando el presunto secuestro.

Posteriormente, la camioneta fue hallada abandonada con documentos y celular en su interior. Además, el vehículo estaba a dos cuadras del lugar inicial y cerca del domicilio del empresario.

Asimismo, se estableció que en el hecho participaron tres automóviles de color rojo, negro y gris.

En esa línea, una familiar de la víctima, Paola Torres, afirmó: “No hay un asalto, no quisieron robarle la camioneta, no hubo portonazo, no le robaron el celular. Ellos solo se lo llevaron a él. Entonces, esto es netamente un secuestro”.

Del mismo modo, realizó un llamado público. “Un poco de empatía y se den cuenta de que es una persona de la tercera edad. Es insulino dependiente, cada seis horas él necesita su medicamento”, señaló.

Finalmente, la Fiscalía Metropolitana Sur instruyó a la BIPE-Antisecuestros de la PDI liderar las diligencias del caso, con el objetivo de dar con el paradero del empresario.