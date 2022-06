Hombre fue asaltado afuera de un banco en Ñuñoa: lo habrían confundido con otra persona

Un hombre fue asaltado afuera de un banco Santander ubicada en la intersección de Seminario con Irarrázaval, en la comuna de Ñuñoa.



Según información policial, la víctima se dirigía a su lugar de trabajo a las 10 horas de este viernes cuando fue abordado por cuatro individuos que se movilizaban en dos motocicletas.



Los delincuentes lo intimidaron con armas de fuego y le exigieron la entrega del dinero que portaba. Sin embargo, se percataron que no tenía billetes tras revisar sus pertenencias, ante lo cual le quitaron su celular y su mochila, donde transportaba un notebook.



Además, los antisociales le pidieron al afectado que les entregara una pistola que no tenía, presuntamente tras confundirlo con un carabinero.



“Insistían mucho en la pistola y yo les decía ‘si no tengo nada’. No se querían ir solo con la mochila, sino que querían asegurarse de que yo no tuviera un arma (…) A lo mejor se confundieron y pensaron que era carabinero, por mi corte de pelo, no sé, yo creo que ese puede ser el tema porque no tengo otra explicación, narró el afectado a Meganoticias.



Finalmente, los sujetos realizaron un disparo -que no habría dejado lesionados- y se dieron a la fuga en dirección desconocida.



El inspector Marcos Orrego, de la Brigada Investigadora de Robos Metropolitana Oriente de la PDI, detalló que “estamos analizando las diversas hipótesis investigativas, pero como el afectado se estacionó frente a un banco, está la hipótesis que los sujetos pensaban que había retirado dinero. En un inicio le habrían solicitado que entregara un arma de fuego a la víctima, pero él no pertenece a ninguna fuerza de orden y seguridad”.