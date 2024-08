Huachipato prepara un plan de salida “robusto” para sus trabajadores: Cierre será en septiembre

El presidente del directorio de Huachipato, Julio Bertrand, explicó en esta jornada que la empresa está preparando un plan de salida “robusto” para sus trabajadores y que proyectan el cierre de la siderúrgica para septiembre próximo.



“Vamos a cumplir a cabalidad con todos nuestros compromisos con nuestros clientes, tenemos compromisos de entrega que nos obligan a seguir operando hasta al menos mediados de septiembre o finales de septiembre”, dijo Bertrand .



Agregó que la compañía cumplirá sus compromisos con los contratistas “en el término de sus contratos y fundamentalmente vamos a cumplir a cabalidad con todos nuestros trabajadores, que es lo más importante que tenemos”.



“Vamos a tener planes muy robustos de salida de la gente, de capacitación y de reinserción laboral. Tenemos mucho respeto por la gente que está aquí detrás”, indicó.



Bertrand también se hizo cargo de las críticas del Gobierno y parlamentarios en cuanto a una “incapacidad” de la empresa por gestionar su crisis, pese a la aprobación de salvaguardias para enfrentar la competencia desleal del acero chino.



En ese sentido, sostuvo que “cuando solicitamos esta investigación de oficio por el ‘dumping’ lo hicimos porque sí veíamos una distorsión de mercado. Nosotros nunca fuimos a pedir un subsidio. Veíamos una distorsión de mercado porque la sentíamos en la venta de nuestros productos”.



“La Comisión Antidistorsiones de Chile dirimió provisionalmente la existencia de una distorsión de mercado y por eso impuso estas medidas antidistorsivas. A partir de eso, nosotros corroboramos que nuestro negocio sí era sustentable desde lo operacional y financiero, y eso es lo que hicimos”, explicó.



“Jugamos esa ficha hacia lo sustentable y no nos fue posible traspasar toda esa tasa, por diferentes razones de mercado”, sostuvo el directivo, argumentando que “el mercado estaba repleto de inventarios que se trajeron durante los fines del año anterior y comienzos de este año, por ende los precios que teóricamente debían operar a partir de la aplicación de estas tasas no eran tales”.



Ante la imposibilidad de traspasar esos precios, explicó, devino un déficit de caja e insuficiencia financiera “bastante grandes”, llegando a “un escenario de iliquidez que no es sostenible, lo que sería irresponsable incluso con nuestros accionistas”, detalló.



Hasta hace dos semanas, añadió, el cierre de la planta no estaba dentro de los planes, sin embargo, “hace dos días que empezamos a ver que había un riesgo financiero tal que el accionista, CAP, dijo que no puede abordar ese riesgo financiero”.