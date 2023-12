Hutt y elecciones municipales: “Tenemos descartado un pacto con Republicanos”

La presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, descartó que su partido realice un pacto con los Republicanos para las próximas elecciones municipales.



“Nosotros estamos empezando las conversaciones dentro de Chile Vamos sobre el pacto que vamos a hacer obviamente en conjunto para las municipales. Es un desafío que viene bastante más cerca de lo que parece porque son en octubre, pero en marzo ya tenemos que tener todo”, dijo Hutt en entrevista con Radio Universo.



Al ser consultada por un posible pacto con la colectividad de José Antonio Kast, Hutt fue clara y dijo que “para Evópoli, tenemos descartado en nuestro escenario un pacto con Republicanos, y lo hemos planteado dentro de Chile Vamos”.



La también exconsejera constitucional siguió comentando que no puede “ser vocera de Chile Vamos”, pero ha planteado que “para nuestro partido, un pacto electoral donde estuviéramos todas las fuerzas juntas en una misma lista, no es un escenario posible”.



“Tenemos un proyecto político muy distinto, ellos son una derecha mucho más conservadora, nosotros somos una centro derecha liberal. No me imagino a candidatos del mismo pacto hablándoles a las personas de su visión de país, porque serían bastantes distintas, disonantes. Para nosotros no es un escenario y esa conversación la tenemos dentro de Chile Vamos”, indicó.



Por último, se refirió a su acercamiento con las tiendas dirigidas por Ximena Rincón (Demócratas) y Andrés Jouannet (Amarillos) y un posible pacto con ellos.



“La preocupación nuestra también es fortalecer el centro, nosotros somos un bloque de derecha, pero vemos que el centro se ha debilitado y hay una oportunidad de unir fuerzas, a lo mejor es algo que ni siquiera hemos definido en qué forma. Pero tenemos una sintonía con Amarillos y Demócratas, tenemos muchos puntos en común y tenemos también la preocupación por el centro debilitado”, cerró Hutt.