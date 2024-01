Impresionante choque de aviones provoca impactante incendio en el aeropuerto Haneda de Tokio

Se informó de una colisión entre dos aviones en el Aeropuerto de Tokio durante este martes 2 de enero.

Un avión de la aerolínea Japan Airlines, involucrado en el incidente, transportaba aproximadamente 400 pasajeros. Según informó AFP, los 367 pasajeros fueron evacuados en el Aeropuerto de Tokio Haneda.

Además, cinco de los seis tripulantes del aparato de la Guardia Costera fallecieron en el suceso. Solo el capitán de la nave salió con vida del aparato, informó el ministro de Transporte.

El avión habría comenzado a arder tras una colisión con otra aeronave de la Guardia Costera japonesa, según los primeros informes sobre el terreno, donde varios camiones de bomberos se encuentran tratando de apagar el fuego.

En ese momento, se desconocía si había heridos o víctimas mortales como resultado del fuego y el accidente en el Aeropuerto de Tokio Haneda.

La televisión japonesa informó que en ese momento había cinco personas desaparecidas después de la colisión de aviones en el Aeropuerto de Tokio Haneda.

Las cámaras capturaron el momento exacto de la colisión, que tuvo lugar en uno de los dos aeropuertos más importantes de Tokio, junto al de Narita.

🇯🇵 A Japan Airlines plane with 367 people on board has collided with another plane at Tokyo Airport.



🎥 | In the video, plane can be seen on massive fire.

Fate of 367 passengers onboard is yet unclear. pic.twitter.com/V0tD8x0tlE