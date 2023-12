Inauguran estatua de Shakira en Barranquilla: La artista reaccionó al homenaje

Shakira tiene su propia estatua en Barranquilla. Como homenaje a su exitosa carrera internacional, la ciudad colombiana decidió homenajear a la cantante con una estatua de bronce de seis metros de altura, la cual fue inaugurada en su ciudad natal.

“Una voz que mueve masas y unos pies que marchan por el bien de la niñez y la humanidad (…) Sus brazos elevados y manos entrelazadas representan el alcance de la trascendencia”, indica la frase que se puede leer a los pies de la estatua.

La artista, quien no asistió al acto, pero que fue representada por sus padres, señaló: “Me siento honrada y conmovida por este increíble reconocimiento que me hacen en mi Barranquilla, la ciudad donde nací, y donde crecí junto a mis sueños. Me emociono por mis padres y por mis hijos y por este gesto de amor y hermandad”.

“Cada día los llevo en mi corazón, porque cada barranquillero y barranquillera son mis hermanos y hermanas y la inspiración de mi vida desde mi infancia”, complementó.

La estatua fue realizada por el artista local Yino Márquez, junto a más de 30 obreros. “Para la fabricación de esta escultura iniciamos primero modelándola en arcilla, luego le sacamos molde en silicona y fibra de vidrio, y al final la vaciamos en bronce. Es un vaciado en bronce y partes en aluminio”, indicó la Alcaldía de Barranquilla en un comunicado.

Por su parte, el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, comentó que la estatua posee un significado para “millones de niñas que sí se puede, que se pueden perseguir los sueños y que cualquiera de ellas puede lograr lo que quiera (…) Ser una cantante o ser presidenta o ser (…) empresaria, en fin, que esos sueños que ella dibujó y que pintó y que cantó en su hogar, que me acuerdo que yo la veía en los conciertos de los viernes de ‘pelaos’ (jóvenes) en el parque Washington, se volvieron realidad”.