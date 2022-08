Incendio en cité termina con un muerto en centro de Santiago: Fallecido habría intentado quemar a su pareja

Un incendio afectó en la madrugada de este martes a un cité ubicado en la intersección de las calles Matucana con Erasmo Escala, en la comuna de Santiago.

Según los primeros antecedentes, el siniestro se habría provocado de manera intencional por un sujeto que llegó para discutir con su expareja que vivía en el lugar.

Los voluntarios de Bomberos que asistieron al lugar para combatir las llamas, después de un arduo trabajo, lograron controlar el fuego. Pero, en el momento de realizar las labores de remoción de escombros, encontraron el cuerpo de una víctima.

El teniente coronel Leonardo Alache, de la 21º Comisaría de Estación Central, informó a “CHV Noticias” que entrevistó a parte de los 9 damnificados por este siniestro “y una de ellas manifiesta que esto se habría ocasionado intencionalmente por su expareja, con quien ella mantenía una relación la cual había cesado meses atrás”.

Tras una larga discusión “en un momento que ella huye, el sujeto la persigue y retorna al inmueble, supuestamente, a retirar sus pertenencias, rociando la dependencia y prendiéndole fuego”, señaló.

Sostuvo que “se trataría de un femicidio frustrado. En estos momentos personal de Bomberos nos acaba de confirmar que habría un occiso al interior del inmueble”, confirmándose minutos más tarde que se trataría del mismo atacante.

La mujer atacada, de nombre María y de nacionalidad peruana, declaró que “a las 5:30 llegó, me empezó a agredir, a insultar, nunca yo lo había visto así, nunca, primera vez, llegó muy agresivo, me empezó a golpear, no quería que yo bajara de mi cama”.

Manifestó que no había presentado denuncias previas porque nunca la había golpeado o amenazado. “Cuando decidimos separarnos, el agarró sus cosas y se fue”, aclaró, indicando que estaban separados desde marzo y no tenían hijos.

Sin embargo, el individuo, también peruano, tenía hijos y familia en su país y también familiares en Santiago. “La verdad es que no entiendo, no sé qué le pasó, no sé cuál fue su motivo… él vino con la intención de matarme, me amenazó, me dijo que hasta acá habíamos llegado, que este es el final”, detalló la víctima.