Incendios forestales: Alcaldesa Ripamonti dice que la “ayuda ya no llega como antes”

La alcaldesa Macarena Ripamonti se refirió a la situación de Viña del Mar tras los incendios que afectaron a la zona.



Durante la conferencia de prensa oficial previa al Festival de Viña 2024, la jefa comunal recalcó que “no iba a haber Festival si es que este no tenía un carácter diferente. Es decir, solidario, obviamente recaudatorio, porque el orden de magnitud de lo que estamos enfrentando no tiene precedentes”.



“Estamos hablando de más de dieciocho barrios, treinta y tres asentamientos irregulares, más de cinco mil viviendas afectadas y miles de miles de familias que lo han perdido todo”, manifestó.



En ese sentido, aseguró que “esto tiene un grado de catástrofe más grande en la historia de nuestro país, que haya azotado principalmente a la comuna de Viña del Mar”.



“Pasan los días, una catástrofe de esta magnitud conmueve a las personas, pero eso no dura más de 70, 100, 200 horas, un par de días, y ya ven ustedes cómo están las calles de Villa Independencia, del Olivar, ya no llega la ayuda como llegaba antes. Estamos solos como municipio de Viña del Mar y parte de los servicios públicos del Estado”, recalcó Ripamonti.



Según señaló, es primera vez en la historia del certamen que cuenta con estos elementos, “en el fondo que se pone a disposición un escenario de esta categoría para poder tener un proceso recaudatorio y a la vez hablar dentro de sus contenidos de esta catástrofe”.