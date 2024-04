Inversión extranjera directa a febrero aumentó en un 28%

La Inversión Extranjera Directa (IED) mantuvo en febrero su tendencia positiva. Según datos del Banco Central, el flujo alcanzó los US$ 1.641 millones durante el mes, con un acumulado en los dos primeros meses del año de US$ 3.580 millones, un 28% más alto que en el mismo período de 2023.

Según el análisis de InvestChile, el componente más relevante del flujo acumulado de IED es la reinversión de utilidades, con US$ 2.701 millones, seguida de la deuda, con US$ 844 millones, y finalmente las participaciones en el capital, con US$ 36 millones.

El ministro de Economía, Nicolás Grau, resaltó estos números y señaló que reflejan la continuidad del buen momento que experimentó la inversión extranjera durante 2023. “En 2023 tuvimos las cifras de inversión extranjera directa más altas desde 2015, con más de US$ 21 mil millones, y los montos dados a conocer hoy reflejan que seguimos por el mismo camino, con un crecimiento del 28% solo en los dos primeros meses de 2024”, comentó.

Para Karla Flores, directora de InvestChile, estas cifras hasta febrero son resultado de un esfuerzo conjunto con diversos organismos públicos para atraer una inversión extranjera más sólida al país. Por ello, subraya la importancia de que los beneficios de esta inversión lleguen a todos por igual.

“Es por eso que hemos reforzado nuestro trabajo con los distintos ministerios, con miras a promover las oportunidades de inversión que existen en Chile ante las compañías internacionales”, indicó, anticipando la próxima convocatoria de más de 100 inversionistas extranjeros en el 7° Foro Internacional InvestChile, programado para mayo.