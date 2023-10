Jada Smith confesó que Chris Rock la invitó a salir tras rumores de divorcio con Will Smith

Durante una reciente entrevista con People, Jada Pinkett Smith reveló que poco después del polémico altercado entre Will Smith y el comediante Chris Rock durante la ceremonia de los Premios Óscar 2022, el humorista la invitó salir.

Pese a que Jada no explicitó la fecha exacta en la que recibió la invitación de Rock, sí afirmó que fue poco tiempo después del bofetón que coronó con la expulsión de Will Smith de la academia. “Creo que todos los veranos salían los reportes de que Will y yo nos estábamos divorciando. Y este verano en particular, Chris pensó que nos íbamos a divorciar”, señaló a la revista.

“Así que me llamó y básicamente me dijo: ‘Me encantaría invitarte a salir’. Y yo le dije: ‘¿Qué quieres decir?’”, agregó, a lo que Rock respondió: “Bueno, ¿no se van a divorciar Will y tú?”.

“Yo estaba como, ‘No. Chris, esos son solo rumores’. Estaba horrorizado. Y se disculpó profundamente y eso fue todo”, aclaró la escritora.

Durante la conversación, que se enmarca en medio de la promoción de su libro de memorias “Worthy”, la también empresaria se refirió a su separación con Smith, la cual viene desde 2016. No obstante, la expareja mantiene una relación respetuosa y de co-paternidad de sus tres hijos en común.