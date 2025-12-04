Home Nacional "jara apunta contra kast por propuestas en seguridad: “yo no salgo..."

Jara apunta contra Kast por propuestas en seguridad: “Yo no salgo con un ‘depende’”

La candidata del pacto Unidad por Chile insistió en sus críticas contra el abanderado del Partido Republicano, señalando que “para combatir el crimen organizado, uno tiene que estar ahí, donde las papas queman, no escondido detrás de un vidrio”.

Leonardo Medina
La candidata presidencial del pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara, entregó detalles sobre sus propuestas en materia de seguridad, y apuntó nuevamente contra el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast.

Durante un punto de prensa en la comuna de San Bernardo, Jara criticó duramente a Kast, señalando que “creo que es importante dar una señal clara que para combatir el crimen organizado uno tiene que estar ahí, donde las papas queman, no escondido detrás de un vidrio”. 

“No con un chaleco antibalas, no escondido de la gente y juntándose solo con los que piensan como uno, sino que en la calle, dando la cara y con coraje, y lo más importante, con medidas concretas”, añadió. 

En este sentido, la exministra del Trabajo remarcó que “por eso, cuando a mí me hacen una pregunta, yo la respondo de frente, y no salgo con un ‘depende’, porque cuando uno quiere liderar de verdad, y tiene autoridad de verdad, tiene que saber asumir los costos”. 

Además, recordó la labor de su adversario de oposición cuando fue diputado. “Después de 12 años de candidato y 16 en el Parlamento, no ha hecho ningún aporte concreto a la vida nacional (…) presentó 19 proyectos de ley, de esos, tres fueron para erigir monumentos y dos para darle nacionalidad por gracia a algunas personas. En los otros 14 no hay ninguna ley significativa”, sostuvo, según consignó 24 Horas.

Por su parte, explicó que, en caso de ganar las elecciones, su idea es intervenir 100 barrios durante los primeros 100 días de su Gobierno, mediante un operativo que pretende hacer un plan de recuperación territorial, “para sacar armas de las calles, porque vemos que la violencia se multiplica en el país”.

“Vamos a destinar una fuerza de tarea policial con formación especializada para enfrentar el crimen organizado y desarticular bandas. 100 primeros días, 100 intervenciones para sacar armas de las comunas y poblaciones”, puntualizó.

Además, mencionó que sus propuestas también consideran operativos policiales en puntos críticos de venta y acopio de droga, el desalojo de inmuebles tomados por el narcotráfico y el fortalecimiento del presupuesto en los municipios.

Texto: La Nación
Leonardo Medina

Leonardo Medina
