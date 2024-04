Jon Bon Jovi evalúa su retiro definitivo de los escenarios: “Si no puedo ser el que alguna vez fui…”

El icónico cantante de rock, Jon Bon Jovi, generó preocupación entre sus fans tras revelar que evalúa su retiro definitivo de los escenarios, a raíz de un complejo problema en sus cuerdas vocales.

Hace casi dos años, el legendario vocalista de Bon Jovi se sometió a una delicada intervención en sus cuerdas vocales para tratar una lesión, pero desde ese momento, no ha presentado ninguna mejoría, y por lo mismo, no ha podido realizar una gira para promocionar su último disco, “Forever”.

En este sentido, en una reciente entrevista con el diario The Sunday Times, el artista se refirió a cómo ha enfrentado este proceso, y reconoció que ha pensado en la opción de dejar los escenarios, si es que sus habilidades vocales no regresan

“Esta es la primera vez que digo esto. Si no puedo ser el tipo que alguna vez fui (vocalmente hablando), entonces se acabó (su carrera)”, manifestó.

Asimismo, el intérprete de “Livin’ on prayer” comentó que está haciendo todo lo posible para continuar con su carrera, mencionando una terapia a la que asiste todos los días. No obstante, admitió que no sabe si podrá volver a cantar por dos horas seguidas ante miles de personas.

“Quiero actuar durante dos horas y media cada noche, cuatro noches a la semana, y sé lo bueno que puedo ser. Así que, si no puedo ser ese tipo… pongámoslo de esta manera, no necesito ser nunca el ‘Elvis gordo’”, indicó.

Cabe destacar que hace dos meses, en una rueda de prensa para presentar su nueva serie “Thank you, Goodnight: La historia de Bon Jovi”, el cantante, de 62 años, dijo que una de sus cuerdas vocales se estaba “atrofiando”, y explicó al respecto que “una de mis cuerdas era gruesa como un pulgar, y la otra, como un meñique. Así que la más fuerte empujaba a la débil a un lado y yo no cantaba bien”.

“Entonces, me estaban quitando la posibilidad de poder seguir con mi oficio”, añadió, señalando que en su momento le presentaron a un cirujano que utilizó “un implante de última generación” para reconstruir la cuerda. Sin embargo, la recuperación no fue rápida, y al no experimentar ninguna mejoría, la situación parece estar complicándose.