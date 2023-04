Jorge Said ad portas del debut de su nueva serie en History: “Me siento completamente un peregrino”

Un poco nervioso previo al debut de su nueva serie “El Peregrino”, que será emitida por History Channel en el marco de su programación de Semana Santa, se encuentra el destacado periodista, documentalista y corresponsal de guerra, Jorge Said.

El nuevo programa original de History es producido y conducido por Said.

“Tengo un poco de nerviosismo por la partida, pero estoy más nervioso aún con la producción, porque es una producción difícil”, reconoce en conversación con el diario La Nación.

Detalla: “Tengo que estar en México y ese país está muy peligroso. La Semana Santa se hace en un sector que se llama Iztapalapa y en Tazco; si alcanzo iré a Puebla y Tolula. ‘El Peregrino’ es 95% de improvisación y 5% de planificación. Tal vez vaya después a Taiwán, China o me traslade de nuevo al Tíbet”. Luego vienen –añade-“el nacimiento de Buda, la Ashura (festividad religiosa celebrada en el ámbito del chiismo) que me gustaría hacerla en Pakistán… hay una complejidad de temas, son muchísimos”.

México.

Está nervioso también –admite-por las expectativas que genera el resultado de la serie, “porque vamos pegaditos” a otras del cable que les va muy bien. “Estamos en uno de los canales líderes de lo que es documental. Para mí es muy importante estar en horario prime con una programación muy inteligente que hace History ya que no repetirá ‘El Peregrino’ en todos los países al mismo tiempo”.

“Buscando a Dios” –tuvo dos temporadas en History 2- ahora es “El Peregrino”. Said recorre lugares sagrados en los cinco continentes, adentrándose en interminables junglas, subiendo a lo más alto de las montañas cerca del cielo y bajando a las profundidades de la tierra para encontrar las más emocionantes y espectaculares peregrinaciones de la humanidad.

En esta primera temporada de 20 episodios , el documentalista visitará países de Sudamérica como Brasil, México, Bolivia, hasta regiones de África como Etiopía y Egipto o Qatar en Asia, para mostrar a la audiencia cómo se viven la espiritualidad, los ritos y tradiciones que van desde lo místico, pasando por el New Age y pasiones más terrenales como el fútbol.

“ES MÁS RÁPIDA, MÁS ARRIESGADA Y MÁS EMOCIONANTE”

A diferencia de lo que ocurría con “Buscando a Dios”, cuya producción de un capítulo podía demorar un mes, ahora en ese lapso en “El Peregrino” se pueden producir tres capítulos. “Es más rápida, más arriesgada y más emocionante también”, acota.

Y remarca que la gran diferencia entre las dos es que “’El Peregrino’ está asociado a mí, ‘El Peregrino’ es Jorge Said”. ‘Buscando a Dios’, en cambio, lo podía conducir cualquier otra persona. Lo otro es que es un sueño hecho realidad, porque se me abren las temáticas religiosas. Me gustaría retomar los temas chamánico, ecológico, las tribus como guardianes del planeta, la extinción de animales que es algo grave que se está produciendo. También me permite darle voz a los que no la tienen, a los que viven la sequía, la hambruna, la falta de economía. La serie me abre asimismo a la posibilidad de hacer una mezcla entre los grandes tópicos de la actualidad internacional con las temáticas espirituales”.

Para Said esta serie “es como un diario de viaje” y en este sentido lo hace volver “a los inicios”, a lo realizado cuando terminó Periodismo en la Universidad Católica. “Estoy absolutamente realizado con el concepto, si me preguntaras si haría otra cosa diría que no; es lo que más me gusta hacer. Me han propuesto estar en matinales o noticieros, pero no es lo mío”.

Mexico.

DEBUT EN SEMANA SANTA

El gran estreno de “El Peregrino” en Chile, por la señal de History, será este miércoles 5 de abril, a las 21:50 horas.

La serie se transmitirá este lunes 3, a las 22:50 en México; el miércoles 5 de abril a las 22:50 horas en Argentina y el viernes 7 de abril, a las 22:55 horas en Colombia.

Said explica que la transmisión del programa en Semana Santa “es clave” en algunos países. No precisamente en Chile-apunta-“donde se ha perdido un poco la espiritualidad”, contrariamente a lo que pasa en México, Guatemala, Filipinas. “La Semana Santa se divide en la Semana Santa ortodoxa y la Semana Santa católica, y por eso bajo ningún punto de vista puedo perdérmela. Tenemos mucha audiencia en países que están vinculados a algún tipo de espiritualidad”.

Cuenta que posteriormente tiene planeado viajar a Israel, una travesía “bien complicada por los conflictos internos. Después de Semana Santa en ese país ‘hay tres fiestas: la más importante es Pesah, la Pascua judía, que es el cruce del Mar Rojo’”.

Durante esos días –agrega- “los árabes estarán celebrando el Ramadán; se conmemorará la Semana Santa ortodoxa y además habrá una peregrinación ucraniana muy importante. Se juntarán los ucranianos y los rusos y también habrá conflictos (…).

COMPRA DE EQUIPOS TRAS ASALTO EN BOLIVIA

El periodista estuvo en Santiago hace algunos días y posteriormente debió viajar a Los Ángeles, Estados Unidos, para comprar equipos ya que él y su grupo técnico fueron víctimas de un violento asalto a mano armada cuando grababan el Carnaval de Oruro, en Bolivia.

En ese momento se informó que “las pérdidas materiales superaban los 15.000 dólares (unos 12 millones de pesos), pero las pérdidas en material audiovisual y trabajo son incalculables“.

¿Cómo te has sentido después del asalto? Te pegaron en la cabeza.

-No me he sentido muy bien, ando con problemas en una pierna, en un oído, pero lamentablemente no he tenido tiempo de hacerme ahora el tratamiento, porque estamos en pleno trabajo de la serie.

Volviendo a la serie, ¿te sientes un peregrino?

-Completamente. A los 14 o 15 años empecé a mochilear, me conseguía unos permisos con mi familia, que por supuesto no me querían dar, porque era menor de edad. Me iba a los campamentos juveniles en el sur del país. Después recorrí Machu Picchu, Argentina, Uruguay…así partió este gusto por el viaje, pero un viaje con sentido.

“Después hice una carrera como editor de comerciales y luego me desinteresé completamente. En 2011 partí con esto de los viajes, estoy cumpliendo 12 años de peregrinar”, remarca.

Qatar,

SINOPSIS EPISODIOS “EL PEREGRINO”

ESPISODIO 1

UCRANIA: LAS HERIDAS DE LA GUERRA(#1 UCRANIA: THE WOUNDS OF WAR)

MIÉRCOLES 5

Llegamos a la valiente y sufrida Ucrania. Una tierra donde la guerra contra la potencia imperial Rusia, nos muestra la fragilidad de la vida humana y el sin sentido de conflictos capaces de arrasar con lo más preciado. En momentos de mayor sufrimiento, somos testigos como el ser humano busca refugio en la espiritualidad.

ESPISODIO 2

MÉXICO Y LOS RITUALES DEL DÍA DE LOS MUERTOS(#2 MEXICO: DAY OF THE DEAD RITUALS)

MIÉRCOLES 12

Visitamos México para participar de las conmovedoras celebraciones que este pueblo le realiza a sus seres queridos. En cementerios y en las más bellas animitas, palpamos el cariño hacia quienes ya han partido y que siguiendo el aroma de las flores, un día al año vuelven a la tierra para visitarnos.

ESPISODIO 3

BRASIL: RITUALES RELIGIOSOS Y PAGANOS (#3 BRAZIL: RELIGIOUS AND PAGAN RITUALS)

MIÉRCOLES 19

Viajamos al gigante y deslumbrante Brasil, el país con más católicos del mundo, donde conviven armoniosamente rituales cristianos con siglos de historia, con algunas de las mayores fiestas paganas del planeta.

ESPISODIO 4

IBIZA: ESPIRITUALIDAD NEW AGE(#4 IBIZA: NEW AGE SPIRITUALITY)

MIÉRCOLES 26

Recorremos la mágica isla de Ibiza en España, el lugar que fue testigo del nacimiento del hipismo y de la música electrónica. Expresiones que hoy buscan conectarse con una conciencia universal. En Inglaterra asistimos a la celebración al Dios Sol, en el legendario santuario celta de Stonehenge.

ESPISODIO 5

MÉXICO. BRUJOS Y CHAMANES. LUCES Y TINIEBLAS

Un viaje por el colorido México para vivir en primera persona asombrosos rituales de magia blanca, en búsqueda de la cura y la sanación del cuerpo y el alma. En el mundo de las tinieblas experimentamos la magia negra en un viaje por la espiritualidad satánica de nuestra América.

ESPISODIO 6

QATAR. EL FÚTBOL COMO RELIGIÓN

Nos adentramos en la fiesta deportiva más grande del planeta, el Mundial de Fútbol, para acompañar y seguir a sus hinchas “peregrinos” venidos desde todos los rincones del planeta. Mezcla de religiones, rituales y sahumerios, el fútbol provoca, convoca y emociona.

ESPISODIO 7

ARABIA SAUDITA/ EL PAÍS PROHIBIDO

Para experimentar la religiosidad en uno de los países más conservadores viajamos a Arabia Saudita. Una nación que apenas conocemos, que guarda increíbles tesoros y acoge centros de peregrinación prohibidos para quienes no profesan la religión. Vivimos la riqueza del mundo musulmán y el islam

salafista y wahabista, en ciudades apenas conocidas por nosotros los occidentales

ESPISODIO 8

FINLANDIA Y SUECIA. LAS CELEBRACIONES DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO ORTODOXO

En la nevada y blanca Finlandia, al norte del Círculo Polar Ártico, en medio de maravillosas aureolas boreales atestiguamos la noche más tradicional acompañando a Santa Claus en la más hermosa representación de la Navidad protestante.

ESPISODIO 9

GRECIA. LOS MONJES ERMITAÑOS EN EL MISTERIOSO MONTE ATHOS

Llegamos al desconocido estado autónomo del Monte Athos en Grecia, para descubrir a los legendarios monjes ermitaños en un episodio lleno de misticismo. Un territorio con un acceso tan restringido que tiene prohibida la entrada a niños o mujeres e incluso a animales machos y en el cual solo pueden vivir sacerdotes hombres.

ESPISODIO 10

ETIOPÍA. LOS PRIMEROS CRISTIANOS

Visitamos sus extraordinarias iglesias bajo tierra, construidas en un solo bloque para evitar los ataques. Para la Epifanía recorremos ciudades sagradas donde se dan cita cientos de miles de fieles para celebrar el bautizo del Señor. Las festividades que se prolongan por varios días incluyen espectaculares procesiones pocas veces vistas en occidente.