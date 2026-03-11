José Antonio Kast asume como nuevo Presidente de Chile

A las 12:29 horas de este miércoles 11 de marzo, José Antonio Kast recibió la banda y los símbolos que lo transformaron en el nuevo Mandatario de Chile.

Kast se convirtió de esta manera en el Presidente número 35 de la historia republicana de Chile. Gobernará hasta el 11 de marzo de 2030, con el respaldo de una coalición de derecha y centroderecha.



Asumió en el Salón de Honor del Congreso, ante más de mil invitados.

Según consignó Emol, será el primer Mandatario en residir en el Palacio de La Moneda desde que lo hiciera Carlos Ibáñez del Campo en 1958. Lo hará junto a María Pía Adriasola, quien asumirá como Primera Dama, figura que estuvo ausente durante la administración saliente.



Antes de la ceremonia, el Presidente esperó en una sala protocolar del Congreso que actualmente funciona como capilla.

La ceremonia estuvo liderada por la nueva presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN) y el nuevo presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI).

Junto con kast asumieron sus cargos los 24 ministros designados para acompañarlo en su mandato

Junto con Kast, también asumieron sus cargos los 24 ministros designados para acompañarlo en su mandato.

De acuerdo a la información entregada previamente por la Oficina del Presidente Electo (OPE), tras la ceremonia, Kast ofrecerá un almuerzo en honor a las autoridades internacionales que asistieron al cambio de mando, como el mandatario argentino, Javier Milei, y el rey de España, Felipe VI, consignó Cooperativa.

Ciudadano Boric

Gabriel Boric dejó la Presidencia del país y se transformó en el ciudadano Boric.

El ahora exmandatario fue ovacionado cuando ingresó y se retiró del Salón de Honor del Congreso. Estuvo acompañado por su pareja, Paula Carrasco.