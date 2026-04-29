India llegó a los 47 grados y marcó récord histórico de consumo eléctrico

La India enfrenta su abril más caluroso en cuatro años, con temperaturas que alcanzan hasta 47 grados en el norte del país. Este escenario ha impulsado una demanda récord de energía en medio de una crisis global de suministro vinculada a la guerra en Irán.

El gobierno indio confirmó que logró cubrir su mayor demanda histórica de electricidad sin cortes. El consumo alcanzó los 256,1 Giga Watts el 25 de abril de 2026 a las 15:38 horas, manteniendo además exportaciones hacia países vecinos.

“La India logró satisfacer su mayor demanda máxima histórica de electricidad, de 256,1 Giga Watts (GW), el 25 de abril de 2026 a las 15:38 horas, sin sufrir escasez, al tiempo que mantenía las exportaciones de electricidad a los países vecinos”, declaró en un comunicado el Gobierno indio.

El consumo eléctrico aumentó un 8,9% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este incremento responde principalmente a las altas temperaturas que afectan a gran parte del territorio.

El estado de Uttar Pradesh registró una de las temperaturas más extremas del mes. El martes se alcanzaron 47,6 grados, una cifra inusual desde que existen registros en 1901, segun el Departamento Meteorológico de la India.

El sistema energético también se ve presionado por factores internacionales. El conflicto entre Israel e Irán ha afectado el tránsito en el estrecho de Ormuz. Esto impacta el suministro de Gas Natural Licuado que la India utiliza en momentos de alta demanda.

Impacto en la generación eléctrica

El gobierno priorizó el uso de gas para hogares y transporte tras restringir su suministro. La medida fue adoptada el 9 de marzo por el Ministerio de Petróleo y Gas Natural. Esto redujo la generación eléctrica a gas, que apenas aportó un 2% este mes.

La mayor parte de la demanda se cubrió con carbón y energías renovables. El carbón representó un 66,9%, mientras que la energía solar alcanzó un 21,5% del total.

El país ha incrementado su capacidad energética en la última década. Destaca el crecimiento de plantas solares y el aumento en la producción de carbón. Esto ha permitido responder a los picos de consumo, aunqe con limitaciones.

El sistema presenta mayores dificultades durante la noche. La caída de la generación solar obliga a depender de otras fuentes, lo que ha generado déficits recientes y alzas en los precios nocturnos cerca del límite regulatorio.

Las ventas de equipos de aire acondicionado se han disparado en el país. Según medios locales, el aumento llega al 25% a nivel nacional. En el sur, incluso alcanza el 90%. Empresas como Blue Star reportan escasez de stock y retrasos en la entrega de unidades, genrando preocupación en el mercado.