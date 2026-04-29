Carabineros incautó una escopeta y varias municiones: detienen a mujer con armas de alto poder y droga en La Florida

Carabineros logró la incautación de armamento y droga en La Florida durante un operativo realizado el martes, liderado por la 61° Comisaría Cabo 2° Pablo Silva Pizarro, con apoyo del GOPE y la Sección de Investigaciones Policiales (SIP). El procedimiento se originó tras una denuncia vecinal que alertó sobre hechos violentos en el sector.

La investigación se inició a partir de información entregada por residentes, quienes reportaron disparos en la vía pública ocurridos el 26 de abril. Estos antecedentes permitieron activar diligencias policiales para ubicar a los responsables y reducir riesgos para la comunidad.

El equipo de la SIP recopiló antecedentes clave y gestionó una orden judicial de entrada y registro para un domicilio específico. El objetivo del operativo fue retirar armamento y elementos peligrosos que pudieran afectar la seguridad de las familias del sector.

Durante las últimas horas, personal policial ingresó al inmueble autorizado por la justicia. En el procedimiento se concretó la detención de una mujer adulta, junto con la incautación de diversas especies vinculadas a delitos.

Entre los elementos incautados se encontró una pistola calibre 9 milímetros, junto a 66 municiones listas para su uso. También se halló una escopeta marca Huglu calibre 12, la cual mantenía seis cartuchos en su poder.

Además, el operativo permitió incautar marihuana a granel y distintos implementos asociados al delito de microtráfico. Estos hallazgos refuerzan la hipótesis de actividad ilícita en el domicilio intervenido, según fuentes policiales.

Quedó en prisión preventiva

El mayor Roberto Valdebenito destacó el resultado del procedimiento y explicó que “se dio cumplimiento a una orden judicial de entrada y registro en domicilio particular, en donde la sección de investigación policial de la 61° Comisaría logra la detención de una mujer adulta con antecedentes penales, que en su poder mantenía dos armas de fuego de forma ilegal. De la misma forma, se logra incautar su munición de una escopeta y un armamento tipo pistola, y distintos tipos de droga”.

El oficial también confirmó la situación judicial de la imputada, señalando que “la detenida pasó a control de detención durante esta tarde (martes), quedando en prisión preventiva (…) Lo relevante de esta investigación es que se logra sacar de circulación dos armamentos de fuego, los cuales podrían haber sido utilizados en distintos ilícitos en la comunidad”. El caso quedó en manos del Ministerio Público, mientras continúan las diligencias para esclarecer posibles redes asociadas.