Ministro Poduje se excusa por dichos de humedales

El ministro de Vivienda, Iván Poduje, se refirió a la molestia que produjo en el Senado su expresión contra el senador Alfonso De Urresti (PS) y la Ley de Humedales.



Sus dichos los formuló en el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) de Valdivia, al debatir la factibilidad del proyecto habitacional Guacamayo 3.

Según consignó Emol, sus declaraciones fueron replicadas por el parlamentario y la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), quien pidió al ministro “altura de miras”. Y advirtió el impacto de su actitud en la tramitación del proyecto de Reconstrucción.



Poduje sostuvo, tras una entrega de viviendas en Rancagua que realizó junto al Presidente, que“yo soy de un gran respeto por el Senado. Yo me refería a la ley en particular, que tenía aspectos que eran muy complejos. Si el senador se molestó con la forma, le pido mi excusa”.



Añadió que “lo que yo quería decir es claramente lo que señaló el Presidente ahora. Tenemos, no solo en Valdivia, en Osorno, Puerto Montt, terrenos fiscales que no podemos usar, porque la ley tiene aspectos que hay que mejorar. Todas las leyes deben mejorarse, y yo tengo que velar también por las familias que no tienen voz, y quizás no lo hice de la mejor forma, pido las excusas, pero mi pega es dar la voz también por las familias sin voz”.



Precisó que “no fue un dicho contra el senador, fue una crítica a la Ley de Humedales. La Ley de Humedales está bien inspirada, pero tenemos que mejorarla como muchas leyes que están bien inspiradas y que tenemos mejorar. Y yo lo estoy haciendo porque hoy día, en particular en Guacamayo, tenemos a estas familias que están esperando hace ocho años los estudios ambientales para el humedal”, consignó el medio citado.



Respecto a qué le parecen las críticas de la presidenta del Senado, el ministro apuntó que “yo le diría a la senadora que nosotros nos estamos forzando por entregar vivienda y me extraña que ella está más molesta que el senador De Urresti”.

“Espero hablar con el senador De Urresti para pedirle las excusas del caso. Me extraña que la senadora Núñez esté tan molesta ella. Pero, bueno, así está la política hoy día”.