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Dictan prisión preventiva para hombre hallado con arma de fogueo y lanzando objetos en cárcel de Puerto Montt

El seremi de Seguridad, Francisco Muñoz, destacó la rápida reacción policial. Afirmó que la intervención permitió detener al individuo sin mayores incidentes. “Estaba previamente lanzando objetos hacia el interior del penal y luego, en el procedimiento de Carabineros, se detuvo con un porte de arma a fogueo que puede ser adaptada para el uso de fuego”, señaló.

Eduardo Córdova
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Dictan prisión preventiva para hombre hallado con arma de fogueo y lanzando objetos en cárcel de Puerto Montt

Un hombre quedó en prisión preventiva este martes tras ser sorprendido lanzando objetos con el método “pelotazo”. También portaba un arma de fogueo en la Cárcel Alto Bonito de Puerto Montt, en la Región de Los Lagos. El hecho ocurrió mientras intentaba ingresar elementos al penal.

El hallazgo del arma en poder del detenido generó preocupación en las autoridades. Esto se debe a que recordó el reciente ataque armado contra un puesto de vigilancia del Complejo Penitenciario, recogió Radio Biobío.

El seremi de Seguridad, Francisco Muñoz, destacó la rápida reacción policial. Afirmó que la intervención permitió detener al individuo sin mayores incidentes.

“Estaba previamente lanzando objetos hacia el interior del penal y luego, en el procedimiento de Carabineros, se detuvo con un porte de arma a fogueo que puede ser adaptada para el uso de fuego”, señaló.

La autoridad indicó que no corresponde la presentación de una querella. No obstante, confirmó que el imputado ya fue formalizado ante la justicia.

Desde el gobierno regional se reconocieron problemas en el entorno del recinto penitenciario. Entre ellos, se mencionaron deficiencias en la iluminación. También la falta de mantención de la maleza en sectores cercanos. Esto facilita este tipo de incidentes y dificulta el control del perímetro, aunqeu persisten labores pendientes.

Source Texto: La Nación / Foto: Aton (referencial)
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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