Terminó el paro micrero en el Gran Valparaíso: Gobierno pagará deuda heredada

El Ministerio de Transportes firmó un acuerdo con los operadores del transporte público del Gran Valparaíso. Esto con el fin de regularizar los pagos pendientes desde el Gobierno pasado por la congelación de las tarifas. Con esto se puso fin al paro de los micreros.



El subsecretario Martín Mackenna se reunió la noche de este martes con representantes de las empresas. Se acordó el ingreso a la Contraloría de los decretos de pago correspondientes a la operación y tarifa entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2026.



En un comunicado, Mackenna manifestó que “desde que asumimos en marzo hemos trabajado para regularizar los pagos a los operadores que se arrastran desde la administración anterior”.



También aseguró que los recursos ya están disponibles. Y que se están gestionando los procesos administrativos para concretar las transferencias lo antes posible.



El seremi Matías Valenzuela señaló que “hemos mantenido un diálogo permanente con los operadores para abordar esta situación que llevaba meses generando incertidumbre. Hoy damos un paso importante para entregar certezas y avanzar hacia la regularización de los pagos pendientes”.



Finalmente, aseguraron que continuarán acompañando el proceso para garantizar el cumplimiento de los compromisos en los plazos establecidos y dar estabilidad al transporte público en el Gran Valparaíso.