Club de Tenis Estadio Nacional avanza hacia la continuidad en el recinto 

El Club de Tenis Estadio Nacional continuará su funcionamiento en el recinto ñuñoíno, con el cual mantiene una profunda vinculación histórica y de comunidad.

Tras un proceso de diálogo, sostenido con el Ministerio del Deporte y el Instituto Nacional del Deporte (IND), se llegó a un acuerdo que permitirá la permanencia del club más allá del 30 de abril. De esta forma, se allana el camino para la construcción de un nuevo contrato.

En los próximos días, las partes avanzarán en la suscripción del acuerdo que permita dar continuidad al funcionamiento del Club y proyectar su desarrollo en un marco de trabajo conjunto.

El rol del Club

Fundado en 1927 y presente en el Estadio Nacional desde 1940, el Club ha desarrollado de manera sostenida una labor deportiva y comunitaria, siendo un espacio de encuentro, formación y acceso a la práctica de tenis para distintas generaciones. Un lugar donde generaciones han aprendido, competido y también construido vínculos que van más allá de la cancha. Todo esto, con un foco claro: hacer del tenis un deporte accesible.

“Valoramos el diálogo sostenido y la disposición de las partes, lo que ha permitido avanzar en una solución que reconoce la trayectoria y el aporte del Club. Este proceso abre una instancia de trabajo para dar continuidad a su labor en el recinto”, señala el presidente de la Corporación, Carlos Ulisse.

En esa línea, la directiva del club agradece al Instituto Nacional del Deporte, por su disposición al diálogo y contribuir en generar condiciones que consideran la importancia histórica y comunitaria de la entidad deportiva.

“Este proceso permitirá continuar avanzando en un marco de entendimiento y colaboración que nos parece fundamental, más cuando estamos por conmemorar los 100 años del club”, precisa Ulisse.

En este punto, Ulisse destaca el apoyo de socios y socias y de la comunidad, cuyo compromiso ha sido relevante durante este proceso para poder continuar con la labor del Club de Tenis Estadio Nacional: aportar al desarrollo del deporte y, al mismo tiempo, seguir siendo un espacio que aporta a la comunidad.

Hay lugares que no solo se ocupan. Son espacios que trascienden su uso y se consolidan a lo largo del tiempo como parte de la historia y la comunidad. Y este Club de Tenis es, sin duda, uno de ellos.