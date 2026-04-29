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Precio del petróleo se disparó este miércoles: retomó niveles previos al alto el fuego entre EEUU e Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instruyó a su equipo de seguridad a prepararse para prolongar el cerco contra Irán. La medida apunta a mantener restricciones sobre los muelles iraníes por un período extendido.

Eduardo Córdova
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Precio del petróleo se disparó este miércoles: retomó niveles previos al alto el fuego entre EEUU e Irán

Los precios del petróleo extendieron su alza este miércoles y recuperaron niveles previos al alto el fuego entre Estados Unidos e Irán. El barril de Brent del mar del Norte subió un 2,95% y llegó a US$114,54. En paralelo, el West Texas Intermediate (WTI) avanzó un 3,48% y alcanzó los US$103,41.

El incremento se produce en medio de nuevas tensiones geopolíticas. Estas presiones han vuelto a impactar los mercados energéticos internacionales.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instruyó a su equipo de seguridad a prepararse para prolongar el cerco contra Irán. La medida apunta a mantener restricciones sobre los muelles iraníes por un período extendido.

Según un reporte del Wall Street Journal, la estrategia busca presionar a Teherán. El objetivo es forzar el abandono de su programa nuclear y endurecer las condiciones de negociación.

El medio también indicó que Trump desconfía de la postura iraní en las conversaciones. En ese contexto, espera obligar a la república islámica a suspender el enriquecimiento de uranio por 20 años y aceptar restricciones estrictas posteriormente.

“Irán no es capaz de organizarse. No saben cómo firmar un acuerdo no nuclear. ¡Más les vale espabilar pronto!”, publicó Trump en su red Truth Social.

Giro en el mercado energético

El mandatario acompañó su mensaje con una imagen generada artificialmente. En ella aparece con gafas oscuras, portando un fusil y junto a la frase: “Se acabó el Señor Bueno”.

Emiratos Árabes Unidos anunció su salida de la OPEP y de la alianza OPEP+. La decisión se hará efectiva a partir del 1 de mayo y marca un giro relevante en el bloque energético.

“Esta decisión refleja la visión estratégica y económica a largo plazo de Emiratos Árabes Unidos y la evolución de su perfil energético, especialmente la aceleración de las inversiones en la producción energética nacional”, indicó Wam, aunqe no entregó mayores detalles.

Source Texto: La Nación / Foto: X
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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