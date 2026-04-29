Desocupación nacional subió 0,2 y llegó al 8,9% en trimestre enero-marzo de 2026

En 8,9% se ubicó la tasa de desocupación en Chile durante el trimestre enero-marzo de 2026. Esto de acuerdo con la información entregada por la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE).



La cifra registró un ascenso de 0,2 puntos porcentuales en doce meses, producto del alza de la fuerza de trabajo (0,7%), mayor a la presentada por las personas ocupadas (0,5%). Por su parte, las personas desocupadas aumentaron 3,3%, incididas por quienes se encontraban cesantes (2,0%) y aquellas que buscan trabajo por primera vez (14,5%).

En las mujeres la tasa de desocupación se situó en 10,0%

En las mujeres, la tasa de desocupación se situó en 10,0%, aumentando 0,5 pp. interanualmente, producto del ascenso de 1,8% de la fuerza de trabajo. Mayor al de 1,2% registrado por las ocupadas. Mientras las desocupadas se expandieron 7,4%, incididas por las cesantes (7,3%) y aquellas que buscan trabajo por primera vez (7,9%).



En los hombres, la tasa de desocupación fue de 8,1%, sin presentar variación en doce meses. Esto dado que la fuerza de trabajo disminuyó en igual magnitud que los ocupados (-0,1%). Al mismo tiempo, los desocupados descendieron 0,3%, incididos únicamente por los cesantes (-2,6%).



Además, en doce meses, la estimación del total de personas ocupadas creció 0,5%, incidida exclusivamente por las mujeres (1,2%). Esto ebido a que los hombres presentaron una disminución de 0,1%.



Según sector económico, la expansión de la población ocupada fue influida por actividades de salud (6,1%). Actividades profesionales (8,8%), comercio (1,1%) y actividades inmobiliarias (18,8%). En tanto que, por categoría ocupacional, el alza se observó en personas asalariadas informales (10,9%) y trabajadoras por cuenta propia (1,8%).



En tanto, la tasa de ocupación informal se ubicó en 26,5%, creciendo 0,7 pp. en doce meses. En las mujeres y en los hombres la tasa consignó 27,9% y 25,4%, con variaciones de 0,8 pp. y 0,6 pp., respectivamente.



Las personas ocupadas informales aumentaron 3,2% en doce meses. Según sector económico, la mayor incidencia ocurrió en comercio (7,9%) e industria manufacturera (5,8%). Mientras que, por categoría ocupacional, la variación fue incidida por asalariadas privadas (10,7%) y asalariadas públicas (12,5%).



En la Región Metropolitana, la tasa de desocupación del trimestre enero – marzo de 2026 alcanzó un 9,6%, con un alza de 0,2 pp. en doce meses.