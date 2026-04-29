Después de una semana liberan a empresario de 84 años secuestrado en San Miguel

La Fiscalía ECOH Metropolitana informó la liberación del empresario ferretero Jorge Vera Fierro, de 84 años e insulino-dependiente. Alrededor de las 6 de la tarde del martes 21 de abril pasado el adulto mayor fue secuestrado por desconocidos cuando llegaba a su domicilio en la comuna de San Miguel, Región Metropolitana.



De acuerdo a trascendidos, el hombre fue liberado en la comuna de Colina y habría cuatro detenidos por este caso. Todos son extranjeros. Serán trasladados a la BIPE Antisecuestros de la PDI. La banda exigía un rescate de $700 millones, pero finalmente se habrían pagado 50 millones de pesos.



Según indicó la Fiscalía, la víctima fue liberada con vida y en estos momentos se está verificando su estado de salud. Agregó que durante la jornada de este miércoles se entregarán más detalles el caso que fue investigado por la BIPE.



Precisamente esta unidad especializada de la policía civil intentaba llegar a un acuerdo con los secuestradores. Estos exigían un millonario rescate por el empresario dueño de siete caballos de carreras y, según versiones, prestamista informal.

La policía sospechaba de una banda de extranjeros

La policía sospechaba de la participación de una banda de extranjeros, por el acento de los secuestradores que estaban negociando el rescate del empresario ferretero. Sus captores lo habrían mostrado en un video recibiendo sus medicamentos.



De acuerdo al registro de imágenes, el empresario sufrió una encerrona en calle Magdalena Vicuña con Ricardo Morales, sector El Llano, cuando se trasladaba en su camioneta. Tres vehículos lo interceptaron y lo obligaron a subir a uno de ellos y se lo llevaron con rumbo desconocido.



El vehículo de la víctima fue abandonado con sus documentos y celular en Magdalena Vicuña con Amalia Errázuriz, a dos cuadras del hecho inicial, y a corta distancia del domicilio del empresario. En los hechos participaron vehículos de color rojo, negro y gris.